Функционал «Электронного суда» должен полностью учитывать потребности адвокатов, - Гвоздий

Заместитель председателя Совета адвокатов Украины (САУ), председатель рабочей группы Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) по вопросам внедрения электронного правосудия Валентин Гвоздий подчеркивает, что при введении подсистемы «Электронный суд» Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) должны быть в полной мере учтены интересы адвокатов.

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию ADVOKAT POST.

Гвоздий отметил, что коронавирус и карантин значительно актуализировали необходимость внедрения электронных сервисов в судебной системе. Поэтому НААУ договорилась сотрудничать с органами судебной власти в вопросах внедрения электронного правосудия, в частности, интеграции Единого реестра адвокатов Украины (ЕРАУ) с подсистемой «Электронный суд».

«Наша цель - обеспечить, чтобы через «Электронный суд» адвокаты могли в полной мере представлять интересы клиентов так же, как и вовремя обычной работы в оффлайне», - отметил заместитель председателя САУ.

Сейчас НААУ работает над тем, чтобы была обеспечена возможность для доступа адвокатов через личный кабинет в ЕРАУ к «Электронному суду», в этой подсистеме можно было подтверждать полномочия адвокатов, генерировать электронные ордера адвокатов по ЕРАУ, заключать электронные соглашения между адвокатом и подзащитным, выдавать электронные доверенности.

Кроме того НААУ предложила свой вариант изменений в процессуальные кодексы, которые необходимы для обеспечения прав адвокатов при использовании электронных сервисов при отправлении правосудия.

Эти изменения касаются подачи электронных доказательств и фиксирования таких доказательств судом; фиксирования судебного заседания техническими средствами; исследования аудио- и видеозаписей в зале судебного заседания; прав и обязанностей участников дела; участия в судебном заседании в режиме видеоконференции.

Как сообщали Українські Новини, НААУ и Судебная администрация начали тестирование "Электронного суда".

Национальная ассоциация адвокатов будет способствовать скорейшему внедрению «Электронного суда».