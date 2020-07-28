НААУ и Судебная администрация начали тестирование "Электронного суда"

Национальная ассоциация адвокатов и Государственная судебная администрация в партнерстве с ИТ-компанией YouControl и ООО «Судебный прецедент» запустили проект «Активное тестирование электронного суда».

Об этом сообщает издание ADVOKAT POST, передают Українські Новини.

По словам руководителя Секретариата НААУ Вадима Красника, в условиях карантина запуск подсистемы "Электронный суд" Единой судебной информационно телекоммуникационной системы (ЕСИТС), и ее интеграция с Единым реестром адвокатов Украины (ЕРАУ) является чрезвычайно актуальным, поскольку упростит доступ к правосудию особенно учитывая карантинные ограничения в Украине и мире.

"НААУ также очень активно участвует в разработке предложений изменений в процессуальные кодексы по вопросам введения электронного судопроизводства. Кроме того, совместно с ГСА уже разрабатывается проект положения о ЕСИТС. Очень надеемся, что Высший совет правосудия очень быстро его утвердит", - отметил он.

Кроме того, НААУ и ГСА прорабатывают вопросы обеспечения безопасности при передаче данных между системами.

"С Государственной судебной администрацией будет подписан отдельный протокол по обмену данными через соответствующие безопасные шлюзы передачи данных", - добавил Красник.

Советник председателя ГСА Леонид Богданов сообщил, что функционал «Электронного суда» будет постоянно расширяться.

Так, в ближайшее время планируется внедрить возможность заключать электронное соглашение между адвокатом и стороной дела и расширить функционал электронных доверенностей.

Представители НААУ и ГСА призвали адвокатов, юристов и других заинтересованных лиц участвовать в тестировании «Электронного суда», сообщать о проблемах работы системы, а также присылать свои предложения и замечания для того, чтобы как можно быстрее наладить ее работоспособность.

Как сообщали Українські Новини, Национальная ассоциация адвокатов будет способствовать скорейшему внедрению «Электронного суда».

Ранее председатель Государственной судебной администрации Украины Зиновий Холоднюк сообщил, что подсистема «Электронный суд» заработает в июне в тестовом режиме, а в дальнейшем вся судебная система сможет пользоваться её преимуществами.