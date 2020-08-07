В Польше возле железной дороги нашли погибшего украинца

В Польше неподалеку города Конин у железнодорожной колеи нашли тело мертвого мужчины, оказалось, что это украинец. Об этом сообщило Польское радио.

Личность мужчины определили документы, которые нашли у него. Отмечается, что умерший находился на карантине.

"25 июля во время выезда, связанного с тушением тормозов у локомотива поезда сообщением Варшава-Берлин, пожарные-добровольцы из гмины Голина наткнулись на документы, лежавшие вблизи пути. По рассказу спасателей, вблизи был ощутимый запах останков в процессе разложения. На мертвое тело случайно наткнулись при осмотре кустов недалеко от железнодорожной станции Сплаве ", - говорится в сообщении.

В Окружной прокуратуре рассказали, что разложение обнаруженных останков было настолько сильным, что в ходе проведенного вскрытия не удалось выяснить непосредственную причину смерти мужчины.

Как сообщали Українськi Новини, украинцев нашли мертвыми в холодильнике в Польше.

Ранее также в Польше убили двух украинцев, их тела нашли на территории предприятия.