В Польше убили двух украинцев, их тела нашли на территории предприятия

Полиция Пулав (Польша) нашла тела 2 украинцев на территории частного предприятия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Люблина, передают Українськi Новини.

"Вчера около 13:00 дежурный полиции Пулав получил сообщение, что на территории одного из частных предприятий были найдены тела 2 мужчин. Прибывшие на место врачи констатировали смерть, к которой могли быть причастны третьи лица… Установлено, что жертвами являются граждане Украины, которые работали на территории предприятия", - говорится в нем.

Сообщается, что полиция уже задержала подозреваемого 36-летнего украинца, который также работает на этом предприятии и, вероятно, знал убитых.

В случае доказательства вины, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщали Українськi Новини, украинцев нашли мертвыми в холодильнике в Польше.

Тем временем, украинцы заняли первое место по числу полученных видов на жительство в ЕС.