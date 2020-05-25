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25 мая 2020, понедельник, 22:00 17
Общество 2020-05-25T22:45:01+03:00
Українські Новини
В Киеве возросло количество случаев домашнего насилия, — КГГА

В Киеве возросло количество случаев домашнего насилия, — КГГА

Елена Новикова
Полиция, КГГА, Домашнее насилие, Насилие в семье
Домашнее насилие. Фото: pixabay
Домашнее насилие. Фото: pixabay

С начала 2020 года сотрудники полиции зафиксировали более 7 тысяч обращений относительно домашнего насилия, в то время, как в период карантин в ЕС вырос уровень домашнего насилия. За весь прошлый год аналогичных обращений зафиксировано более 6000.

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда.

"С начала этого года в полицию обратилось 7285 человек относительно домашнего насилия. Из них пострадавших 6668 женщин и 617 мужчин. Относительно обидчиков вынесено 1260 запретительных предписаний и составлено 2353 административных протокола", - сказала Марина Хонда.

По ее словам, увеличение количества обращений не означает большее количество случаев. Просто об этом стали активнее говорить, и тема перестала быть запретной.

Она также добавила, что несмотря на опасения, всплеска домашнего насилия в период карантина не произошло. Количество обращений остается такой же, как и до карантина.

Как сообщали Українскі Новини, 11 января 2019 года вступил в силу закон об уголовной ответственности за домашнее насилие и принуждение к браку.

Ранее сообщалось о том, что карантин может привести к 7 миллионам незапланированных беременностей.

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