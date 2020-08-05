В Украине значительно выросли цены на мед из-за его недобора

В то время, как украинцы готовяться 14 августа отмечать Медовый Спас, сам мед в 2020 году в Винницкой области существенно вырос в цене, до 80 гривен за 0,5 литра, тогда как в прошлом году стоимость составляла не более 50 гривен, а за 3 литра просят 450 гривен. По словам пасечников, это самая тяжелая ситуация за последние 30 лет.

Об этом пишет vn.20minut.ua.



"Пчеловодство уже не популярно. Украинский мед для нас дорогой, а на мировом рынке - самый дешевый. В этом году урожай меда будет небольшим, и цена на него уже выросла - не все будут покупать. Поэтому, я также продаю пыльцу, соты и прополис", - рассказывает Александр Довгалюк, пасечник.



По словам пчеловодов, причиной роста цен была сложная весна: дожди, холод, ветры. Многие пасечники из-за этого потеряли не одну пчелиную семью. И чтобы спасти остальных, им пришлось кормить пчел дважды за сезон - не только перед зимовкой, как обычно, но и в начале лета.



"В 2019 году в это время я уже трижды качал мед, тогда как в этом году впервые. За последнюю неделю накачал больше полутоны меда. Это очень мало, как для двух пасек и ста ульев. У нас посредники скупают мед по 30 грн/литр, а уже на рынке продают по 120-160 грн/литр", - рассказывает пчеловод Михаил Боровский.



Это самая тяжелая ситуация за последние 30 лет, говорят пчеловоды. Обычно один пасечник за сезон сдавал по 3-4 тонны, а сейчас всего 1-2 тонны.



Как сообщали Українські Новини, эксперты назвали три полезные продукта, которые заменят сахар.



Кроме того, история, традиции и приметы праздника Медовый Спас.