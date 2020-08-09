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09 августа 2020, воскресенье, 06:00 104
Мир 2020-08-09T06:00:01+03:00
Українські Новини
Из-за жары и засухи в мире снизился урожай цитрусовых

Из-за жары и засухи в мире снизился урожай цитрусовых

Анна Рудык
Фрукты, Цитрусовые, Производство продуктов, Апельсины
Цитрусовые. Фото: pixabay
Цитрусовые. Фото: pixabay

В то время, как цены на тепличные помидоры взлетели на 30% за неделю, производство цитрусовых в сезоне 2019-2020 снизилось на 7,8 млн тонн по сравнению с предыдущим и составило 46,1 млн тонн. Об этом сообщает FruitNews со ссылкой на данные Минсельхоза США (USDA).

Так, сообщается, что падение урожая связывают со снижением объемов в Бразилии (-19%) и Мексике (-45%) на фоне неблагоприятных погодных условий. При этом потребление и экспорт цитрусовых как в свежем виде, так и в переработанном так же снизилось, сообщает FruitNews по материалам пресс-службы USDA.

Жара и меньшее относительно средней нормы количество осадков в Бразилии стали причиной падения урожая цитрусовых на 19% по сравнению с прошлым сезоном до 15,6 млн тонн. Для фреш-рынка предназначено 4,9 млн тонн, в то время как на переработку направили 10,7 млн тонн, на 3,5 млн тонн меньше, чем в прошлом сезоне.

Производители Мексики потеряли практически половину урожая, и в сезоне 2019/20 производство составило всего 2,5 млн тонн. Данный показатель самый низкий с начала 1990-х. Продолжающаяся засуха отразилась на апельсинах гораздо сильнее, чем на других культурах, поскольку более старые насаждения требуют больше воды.

Особенно проблематично ситуация сложилась для крупнейшего муниципалитета по производству цитрусовых Веракрус в октябре-ноябре 2019 года. Высокая температура и отсутствие осадков в течение всего вегетационного периода привели к потере качества и уменьшению размеров фруктов в большинстве производственных регионов.

Потребление сократилось на треть, а объем переработанной продукции, по оценкам USDA, уменьшится на 60% вместе с объемом поставок. Экспорт апельсинов останется стабильным, около 95% мексиканских цитрусовых предназначены для рынка США.

Производство Китая, по прогнозам, увеличилось до 7 млн тонн благодаря благоприятной погоде. Импорт в этом сезоне выше на 3% за счет более высокого спроса на апельсины премиум-класса. Интерес к высококачественным цитрусовым растет вместе со спросом. Среди ключевых поставщиков цитрусовых, занимающих почти 70% китайского рынка, Египет и ЮАР.

Урожай в европейских странах, как ожидается, упадет на 9% до 6,2 млн тонн, что скажется на фреш-рынке, объеме экспорта и переработке.

Египет на фоне засухи и сильного ветра потерял 17% урожая цитрусовых. Таким образом объем урожая в стране оценивается в 3 млн тонн. Экспорт будет меньше, чем годом ранее, на 200 тыс. тонн и составит 1,5 млн тонн. Несмотря на снижение урожая страна займет треть мирового рынка. Ключевые торговые партнеры Египта – страны ЕС, Россия, Саудовская Аравия и Китай.

Благодаря оптимальным погодным условиям производство ЮАР останется на прежнем уровне – 1,6 млн тонн. На международные рынки направят 1,3 млн тонн. Основные импортеры – ЕС и Китай.

Производство Марокко сократилось на треть до 806 тыс. тонн из-за засухи. Соответственно, сократится количество цитрусовых, поставляемых на фреш-рынок, экспорт и в переработку.

Урожай цитрусовых Турции был ниже на 11% и составил 1,7 млн тонн. Отмечается, что в мае 2019 года в течение периода цветения стояла жара. Потребление и экспорт сократятся вместе с объемом поставок.

Как сообщали Українські Новини, весной аграрии отмечали, что дефицита цитрусовых не ожидается, но цены на них растут.

Также абрикосы подорожали, а слива и малина дешевеют: актуальные цены фруктов, овощей и ягод.

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