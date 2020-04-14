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14 апреля 2020, вторник, 17:23 109
Экономика 2020-04-14T17:31:44+03:00
Українські Новини
Дефицита цитрусовых не ожидается, но цены на них растут, - аграрии

Дефицита цитрусовых не ожидается, но цены на них растут, - аграрии

Ярина Вацяк
Цитрусовые, Аграрии, Мандарины, лимоны, Цены на продукты, Апельсины
Цитрусовые. Фото: pixabay
Цитрусовые. Фото: pixabay

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) считает, что дефицит цитрусовых в ближайшее время не ожидается, при этом вероятным является рост цен на данный товар в то время, как цены на яблоки взлетели почти в два раза.

Об этом Українським Новинам сообщил аналитик УКАБа Андрей Мартыненко.

"Сейчас в Украине произошло значительное подорожание цитрусовых. Это в большей степени вызвано тем, что Турция, которая является одним из основных поставщиков этой продукции, в частности лимонов, апельсинов и мандаринов, ввела запрет на экспорт... Дефицита в ближайшее время не предвидится, но цены вероятно будут расти", - сказал он.

По данным УКАБа, в январе-марте 2020 года импорт цитрусовых увеличился на 3%, или на 4,4 тыс. тонн, до 140,5 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом основными поставщиками цитрусовых в Украину являются Турция, которая за указанный период экспортировала 62,2 тыс. тонн (44% от общего объема), а также Египет - 48,5 тыс. тонн (35%) и Испания 6,4 тыс. тонн (5%).

Мартыненко отметил, что среди всех цитрусовых на рынках и в супермаркетах именно турецкие фрукты были дешевле, чем египетские и испанские, хотя они тоже подорожали, поскольку произошло значительное падение курса гривны относительно доллара.

"Теперь украинцы вынуждены покупать более дорогие цитрусовые, поставляемые из Египта и Испании", - прокомментировал он.

В то же время спрос на цитрусовые как источник витамина С в условиях карантина увеличился, что также влияет на цену.

На данный момент средняя цена в основных супермаркетах Украины на лимон составляет 82,42 гривны/кг, апельсин (Египет) - 29,57 гривны/кг, апельсин (Испания) - 46,57 гривны/кг, мандарин - 39,2 гривны/кг.

Турция запретила экспорт лимонов с 7 апреля по 31 августа.

Как сообщали Українськi Новини, Антимонопольный комитет зафиксировал значительное повышение цен на некоторые продукты питания с начала марта.

Также Рада ввела штрафы за наценку в 1,2 раза на социально значимые продукты.

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