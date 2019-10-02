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02 октября 2019, среда, 16:13 1529
Судебная власть 2019-10-02T17:31:50+03:00
Українські Новини
НАБУ переплатило 3 миллиона гривен при покупке автомобилей Skoda

НАБУ переплатило 3 миллиона гривен при покупке автомобилей Skoda

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) переплатило около 3 млн гривен при покупке 12 автомобилей Skoda.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В процессе досудебного расследования установлено, что 25 июля 2018 года должностные лица НАБУ объявили процедуру закупки (открытые торги) специализированных автомобилей, а именно: Skoda Kodiaq Style 2,0 ТSI / 132kW 7DSG 4x4 - 4 шт.; Skoda Octavia А7 Ambition 1,8 ТSI / 132kW 7DSG - 6 шт.; Skoda Octavia А7 Combi Ambition 1,8 ТSI / 132kW 7DSG - 1 шт.; Skoda Superb Ambition 2,0 ТSI / 206kW 4x4 DSG - 1 шт.

Ожидаемая стоимость закупки составила 12,1 млн гривен.

Согласно заключению товароведческой экспертизы, рыночная стоимость автомобилей Skoda Kodiaq Style 2,0 ТSI / 132kW 7DSG 4x4 - 4 шт. (в комплектации и оснащении, согласно приложению №1 к договору №418 от 25.10.2018) составляла 3 864 101, 24 гривен; рыночная стоимость автомобилей Skoda Octavia А7 Ambition 1,8 ТSI / 132kW 7DSG - 6 шт. (в комплектации и оснащении, согласно приложению №1 к договору №417 от 25.10.2018) составляла 4 014 732, 72 гривен; рыночная стоимость автомобиля Skoda Octavia А7 Combi Ambition 1,8 ТSI / 132kW 7DSG - 1 шт. (в комплектации и оснащении, согласно приложению №1 к договору №419 от 25.10.2018) составляла 683 894, 66 гривен; рыночная стоимость автомобиля Skoda Superb Ambition 2,0 ТSI / 206kW 4x4 DSG - 1 шт. (в комплектации и оснащении, согласно приложению №1 к договору № 420 от 25.10.2018) составляла 913 721, 53 гривен.

Таким образом, разница между ожидаемой стоимостью и рыночной составила около 3 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований начало расследование против служебных лиц НАБУ по подозрению в получении взятки при покупке 12 автомобилей Skoda.

Ранее сообщалось, что общая переплата при закупке 12 специализированных автомобилей производства Skoda составляет более 1,5 млн гривен.

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