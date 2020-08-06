В Киеве на мосту Патона ночью образовалась крупная пробка из-за ремонта дороги

В ночь на 7 августа, в 23:00 в Киеве на мосту Патона образовалась масштабная пробка из-за ремонта асфальтного покрытия. Об этом сообщается в данных сервиса Google Maps.

Крупный затор длится по всей длине моста и продолжается на проспекте Соборности, доходя до Русановки.

Пробка на мосту Патона. Фото: google.com/maps

Заторы на мосту Патона

На Левом берегу Киева движение также усложнено на развязке в районе метро Черниговская, улице Миропольской и проспекте Юрия Гагарина, также на улице Красноткацкой тоже зафиксированы пробки.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве в июле вырос автомобильный трафик: где увеличилась и уменьшилась интенсивность движения.

А тем временем, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

Кроме того, в 2019 году среднестатистический водитель провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни.