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06 августа 2020, четверг, 23:32 37
Транспорт 2020-08-06T23:34:03+03:00
Українські Новини
В Киеве на мосту Патона ночью образовалась крупная пробка из-за ремонта дороги

В Киеве на мосту Патона ночью образовалась крупная пробка из-за ремонта дороги

Ольга Фандорина
Пробки, мост Патона, Пробки в Киеве, Ремонт дороги, Пробки на мосту Патона
Пробки на мосту Патона
Пробки на мосту Патона

В ночь на 7 августа, в 23:00 в Киеве на мосту Патона образовалась масштабная пробка из-за ремонта асфальтного покрытия. Об этом сообщается в данных сервиса Google Maps. 

Крупный затор длится по всей длине моста и продолжается на проспекте Соборности, доходя до Русановки. 

Пробка на мосту Патона. Фото: google.com/mapsПробка на мосту Патона. Фото: google.com/maps

Заторы на мосту ПатонаЗаторы на мосту Патона

На Левом берегу Киева движение также усложнено на развязке в районе метро Черниговская, улице Миропольской и проспекте Юрия Гагарина, также на улице Красноткацкой тоже зафиксированы пробки.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве в июле вырос автомобильный трафик: где увеличилась и уменьшилась интенсивность движения.

А тем временем, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

Кроме того, в 2019 году среднестатистический водитель провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни.

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