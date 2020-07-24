Повышение "минималки" в кризис может привести к увеличению количества зарплат "в конвертах", - ЕБА

Увеличение нагрузки на фонд оплаты труда путем увеличения размера минимальной зарплаты в период кризиса может привести к увеличению количества зарплат "в конвертах".

Об этом говорится в сообщении Европейской бизнес ассоциации, передают Українські Новини.

"Как стало известно из СМИ, в этом году правительство планирует повысить размер минимальной заработной платы до 5 тыс. гривен. Кроме того, бюджет-2021 разрабатывается исходя из размера минимальной зарплаты в 6-6,5 тыс. гривен. По мнению бизнес-сообщества Европейской бизнес ассоциации, такие планы являются тревожным сигналом о курсе, взятом на увеличение налоговой нагрузки на оплату труда", - говорится в нем.

По мнению бизнес-сообщества, увеличение минимальной зарплаты не только не приведет к ощутимым положительным результатам для бизнеса и граждан, а наоборот - способно вызвать ухудшение существующей ситуации.

"Важно отметить, что в случае реализации озвученных планов ощутимо возрастет максимальная величина базы начисления единого социального взноса. При этом самый ощутимый удар будет нанесен именно по добросовестным налогоплательщикам, которые открыто выплачивают заработную плату своим работникам", - отметили в ассоциации.

У бизнеса существуют небезосновательные опасения того, что увеличение налогового давления на оплату труда, еще и в период экономического кризиса, будет стимулировать рост сектора теневых заработных плат.

Согласно сообщению, увеличение теневого сектора зарплат создаст неконкурентные условия для добросовестных налогоплательщиков, а в худшем случае - еще и приведет к усилению давления на добросовестных плательщиков со стороны государственных органов.

"В случае увеличения минимальной зарплаты сообщество будет настаивать, как минимум, на пропорциональном снижении максимальной величины базы начисления ЕСВ с целью недопущения роста нагрузки на добросовестных плательщиков", - отметили в ЕБА.

Ассоциация ожидает конструктивной дискуссии относительно сроков и конкретных механизмов дальнейшего снижения налоговой нагрузки на оплату труда, которые были бы нацелены как на стимулирование плательщиков добросовестно платить налоги и обязательные платежи, так и на препятствование схемам уклонения от их уплаты.

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Также средняя зарплата после уменьшения в апреле начала расти.