"Интертелеком" решил прекратить работу сети в 9 областях с сентября

Компания "Интертелеком" в связи с отказом от использования части радиочастотного ресурса с 1 сентября 2020 года ограничит предоставление своих услуг в ряде областей Украины, таких как: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Ривненская, Черновицкая, Донецкая и Луганская области, в то время, как ранее Киевстар, Vodafone Украина и lifecell начали рефарминг радиочастотного спектра в диапазоне 900 МГц.

Об этом говорится в сообщении "Интертелекома", передают Українськi Новини.

"На сегодняшний день компания "Интертелеком" своевременно выполнила все взятые на себя обязательства по проведению радиочастотного рефарминга, связанного с освобождением части своего радиочастотного ресурса для последующего внедрения стандарта связи E-GSM и запуска проекта LTE-900 другими операторами мобильной связи. В течении продолжительного времени компания "Интертелеком" находилась в процессе поиска и привлечения инвестиционной финансовой поддержки, что позволило бы организовать развертывание национальных сетей LTE и внедрение инновационных сервисов, отвечающих современным требованиям к качеству предоставления услуг и потребительским ожиданиям", - говорится в сообщении.

При этом затянувшаяся ситуация с карантинными ограничениями и дальнейшее распространение пандемии COVID-19, а также общая экономическая нестабильность в стране и мире не позволила компании реализовать финансовые договоренности с заинтересованными инвесторами и произвести в установленные сроки оплату стоимости лицензии на использование технологии LTE.

"Учитывая сложившиеся обстоятельства, оператор связи "Интертелеком" вынужден пересмотреть свою стратегию развития. Ее основными элементами станет отказ от части радиочастотного спектра, используемого в настоящий момент компанией, оптимизация своей радио и транспортной сети в ряде регионов, а также внедрение и активное развитие дополнительных инновационных IT сервисов. Описанные шаги позволят направить все усилия компании на развитие элементов новой инфраструктуры в регионах с большой концентрацией абонентской аудитории, а также улучшить качественные характеристики предоставляемых голосовых и интернет сервисов", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, компания обратилась к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) с просьбой выполнить все соответствующие процедуры по переоформлению радиочастотного ресурса, ранее выданного компании.

Как сообщали Українськi Новини, в мае "Интертелеком" заявил о договоренности с Национальной комиссий в сфере связи и информатизации относительно урегулирования спора относительно уплаты стоимости 4-G лицензии в диапазоне 800-900 МГц и рассчитывал получить лицензии июне.

В апреле "Интертелеком" обжаловал в окружном административном суде Киева решение НКРСИ об аннулировании лицензии компании на 4G-связь в диапазонах частот 800-900 МГц.

Ранее НКРСИ аннулировала лицензию мобильного оператора "Интертелеком" на 4G-связь из-за неуплаты средств за выдачу лицензии.

Компания не оплатила в установленном законом порядке стоимость лицензий, перечислив в государственный бюджет Украины только 1 млн гривен, что составляет около 0,5% суммы, которая должна быть уплачена (194,6 млн гривен).

"Интертелеком" - оператор мобильной связи, предоставляющий услуги мобильной и фиксированной связи по технологии CDMA, а также безлимитный 3G интернет на скорости до 14,7 Мбит/с.

Ранее трассу между Днипром и Решетиловкой пранировали полностью покрыть связью 4G.

Также Полтавская область стала первой областью, подписавшей Меморандум об обеспечении покрытием 4G.