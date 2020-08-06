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  • Лукашенко заявив, що Зеленський - хороша людина, але хорошим президентом не стане
06 серпня 2020, четвер, 20:49 12
Політика 2020-08-06T22:15:01+03:00
Українські Новини
Лукашенко заявив, що Зеленський - хороша людина, але хорошим президентом не стане

Лукашенко заявив, що Зеленський - хороша людина, але хорошим президентом не стане

Ольга Фандорина
Президент, Володимир Зеленський, Олександр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Володимир Зеленський не буде успішним президентом, тому що на його думку, президентами народжуються, а не стають. Про це він розповів в опублікованому інтерв'ю Дмитру Гордону.

Зеленського Лукашенко назвав хорошою і розумною людиною, але висловив сумнів, що той досягне успіху в управлінні країною.

"Володя - хороша людина. Він, звичайно, не дурний, хоч і з іншої сфери. Але при цьому скажу вам дивну річ: повірте мені як досвідченому президенту - президентами не стають, президентами народжуються. Якщо у тебе від природи немає президентського або стержня, або, я не знаю, чого, якщо немає цієї закваски, то ти не будеш президентом", - сказав Лукашенко.

Лукашенко вважає, що Зеленський навряд чи буде успішним президентом, тому що йому не вистачить часу.

"Треба дії давати і результат давати зараз. А результату цього немає", - зазначив Лукашенко і висловив думку, що Зеленський не подасть у відставку в разі неудачі.

Як повідомляли Українськi Новини, 5 серпня Офіс Президента заявив, що Володимир Зеленський обговорив з Президентом Білорусі Олександром Лукашенком екстрадицію затриманих в Білорусі бойовиків ПВК "Вагнера ", частина з яких воювали на Донбасі.

У свою чергу Адміністрація Президента Білорусі повідомила, що питання бойовиків підняв Зеленський, і нічого не згадала про екстрадицію.

Для 33 бойовиків ПВК" Вагнера ", затриманих в Білорусі, обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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