Три знака зодиака столкнутся с проблемами сегодня, — астролог

В то время, как в четверг удача сопровождала Весов, Скорпионов и Водолеев, сегодня у Близнецов, Дев и Козерогов возможны проблемы в делах. Подробнее об астрологическом прогнозе для представителей этих знаков зодиака на пятницу, 7 августа, расскажут Українські Новини.

Близнецы

События этого дня могут расстроить Близнецов. В этот день прибавится забот, которые потребуют особого внимания, а решение проблем нельзя будет отодвинуть на задний план. В это время звезды советуют действовать самостоятельно и быстро. Вторая половина дня подходит для общения и знакомств с новыми людьми.

Дева

Утро у Дев будет противоречивым, навалятся мелкие проблемы и предстоит разбираться с текущими делами. В это время не стоит забывать о главных целях и отвлекаться на мелочи. Достичь значительных успехов в делах не получится, но и малые положительные результаты смогут немного порадовать представителей этого знака.

Козерог

Первая половина дня будет сложным и беспокойным периодом у Козерогов. Представителей этого знака могут одолевать противоречивые чувства, и они будут излишне нервничать из-за пустяков. В пятницу будет сложно сосредоточиться на чем-то важном, потому окружающие могут упрекнуть Козерогов в рассеянности. Такое недопонимание в общении может стать причиной ссор и напряженности в отношениях. Улучшить настроение помогут близкие друзья, с которыми можно провести вечер и поговорить по душам.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, какие изменения произойдут у всех знаков зодиака в августе.

Кроме того, в конце августа в Украине возможны заморозки.