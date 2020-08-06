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06 августа 2020, четверг, 05:00 88
Lifestyle 2020-08-06T05:00:01+03:00
Українські Новини
Трем знакам зодиака улыбнется удача сегодня, — астролог

Трем знакам зодиака улыбнется удача сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 6 августа 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 6 августа 2020. Фото: pixabay

В то время, как звезды в среду были на стороне Овнов, Львов и Стрельцов, сегодня удача улыбнется Весам, Скорпионам и Водолеям. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в четверг, 6 августа, расскажут Українські Новини.

Весы

У Весов в этот день наступит благоприятный период для решения важных вопросов. В четверг у прежставителей этого знака не исключены удачные совпадения. Удастся решить проблемы, которые длительное время не давали покоя и казались нерешаемыми.

Скорпион

У Скорпионов день будет насыщен радостными и позитивными событиями. Не всё будет даваться легко, но это только раззадорит, а настойчивость в работе не останется незамеченной, произведет положительное впечатление руководство. В четверг будьте готовы не только к победам на трудовом поприще, но и новым романтическим увлечениям.

Водолей

У Водолеев удачный период, в течение которого они легко смогут справиться со всеми трудностями и преодолеть существующие преграды. Любая неоднозначная ситуация не станет преградой на их пути. В трудной ситуации можно доверять своей интуиции и полагаться на свое мнение. В этот день не упустите возможность наладить отношения с любимым человеком и обсудить вопросы, которые волнуют обоих.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет представителей всех знаков зодиака в августе.

Также Гидрометцентр прогнозирует, что в Украину придут заморозки в конце августа.

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