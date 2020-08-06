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  • Причастных к тайным тюрьмам СБУ за 4 года не привлекли к ответственности, – Amnesty International
06 августа 2020, четверг, 18:48 59 Документ
Политика 2020-08-06T18:48:02+03:00
Українські Новини
Причастных к тайным тюрьмам СБУ за 4 года не привлекли к ответственности, – Amnesty International

Причастных к тайным тюрьмам СБУ за 4 года не привлекли к ответственности, – Amnesty International

Ирина Николенко
Human Rights Watch, Amnesty International, Правозащитники, нарушение прав человека, тюрьмы
Тюрьма. Фото: Валерия Назаренко
Тюрьма. Фото: Валерия Назаренко

После того, как 4 года назад разоблачили тайные тюрьмы СБУ, где удерживали гражданских лиц с обеих сторон вооруженного конфликта на востоке Украины, подозреваемые в причастности к этой незаконной деятельности, не были привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает международная организация "Amnesty International", передают Українські Новини.

Международные организации Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали соответствующую совместное заявление.

"Пока бывшие узники тайных тюрем СБУ все еще ждут установления правды, справедливости и возмещения, ведомство продолжает отрицать подтвержденные факты и обвиняет "российскую пропаганду" в распространении якобы ложных утверждений, не хочет признавать украинская сторона", – сообщила Мари Стразерс, директор регионального офиса Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии.

Также отмечается, что нынешнее руководство СБУ продолжает политику публичного отрицания.

Кроме того, международные организации добавляют, что на территориях, которые находятся под контролем пророссийских вооруженных формирований, ситуация ухудшилась. Нарушения прав человека и преступления по международному праву, о которых сообщали четыре года назад в докладе "Тебя не существует", и в дальнейшем продолжаются в так называемых ДНР и ЛНР.

Также добавляют, что обе стороны вооруженного конфликта на востоке Украины должны принять меры для преодоления грубых нарушений прав человека, совершенных на подконтрольных им территориях. Лица, пострадавшие должны получить возмещение, а причастные к нарушениям привлечены к уголовной ответственности.

Ранее Українські Новини сообщали, международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала отчет за 2019 год, в котором рассказала о притеснениях крымских татар и давлении на СМИ в 2019.

Также международная организация заявляет, что украинская журналистка Катерина Сергацкова получает угрозы убийства.

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