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  • Причетних до таємних в'язниць СБУ за 4 роки не притягли до відповідальності, - Amnesty International
06 серпня 2020, четвер, 18:48 7
Політика 2020-08-06T22:00:03+03:00
Українські Новини
Причетних до таємних в'язниць СБУ за 4 роки не притягли до відповідальності, - Amnesty International

Причетних до таємних в'язниць СБУ за 4 роки не притягли до відповідальності, - Amnesty International

Ирина Николенко
СБУ, кримінальна відповідальність, в'язниці
Тюрьма. Фото: Валерия Назаренко
Тюрьма. Фото: Валерия Назаренко

Після того, як 4 роки тому викрили таємні в'язниці СБУ, де утримували цивільних осіб з обох сторін збройного конфлікту на сході України, підозрювані в причетності до цієї незаконної діяльності, не були притягнуті до кримінальної відповідальності. Про це повідомляє міжнародна організація "Amnesty International", передають Українські Новини.

Міжнародні організації Amnesty International та Human Rights Watch опублікували відповідну спільну заяву.

"Поки колишні в'язні таємних в'язниць СБУ все ще чекають встановлення правди, справедливості і відшкодування, відомство продовжує заперечувати підтверджені факти і звинувачує "російську пропаганду" в поширенні нібито неправдивих тверджень, не хоче визнавати українська сторона", - повідомила Марі Стразерс, директор регіонального офісу Amnesty International в Східній Європі і Центральній Азії.

Також зазначається, що нинішнє керівництво СБУ продовжує політику публічного заперечення.

Крім того, міжнародні організації додають, що на територіях, які знаходяться під контролем проросійських збройних формувань, ситуація погіршилася. Порушення прав людини і злочини за міжнародним правом, про які повідомляли чотири роки тому в доповіді "Тебе не існує", і надалі тривають в так званих ДНР і ЛНР.

Також додають, що обидві сторони збройного конфлікту на сході України повинні вжити заходів для подолання грубих порушень прав людини, скоєних на підконтрольних їм територіях. Особи, які постраждали, повинні отримати відшкодування, а причетні до порушень мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Також міжнародна організація заявляє, що українська журналістка Катерина Сергацкова отримує погрози вбивства.

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