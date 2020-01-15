Human Rights Watch об улучшении пересечения границы на Донбассе, гонении на татар и давлении на СМИ в 2019 году

Human Rights Watch об улучшении пересечения границы на Донбассе, гонении на татар и давлении на СМИ в 2019 год

Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала отчет за 2019 год по соблюдению прав и свобод в более, чем ста странах мира. В отделе, посвященном анализу событий в Украине, аналитики отметили уменьшение количества пострадавших гражданских результате боевых действий на Донбассе, ситуацию с Крымом и давление властей на независимые украинские медиа.

Так, в отчете говорится, что в период с января по июль 2019 года зафиксировали не менее 11 случаев избиения или травмирования журналистов и одно убийство.

Также отмечается, что, по данным Института массовой информации, произошли десятки случаев угроз в отношении журналистов и препятствования выполнению ими своих профессиональных обязанностей, включая повреждение имущества и ограничение доступа к должностным лицам и мероприятиям.

В частности, отмечается, что в августе суд удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации украинского националистической организации "C14" против "Громадского телевидения", которое назвало организацию "неонацистской". В ноябре Апелляционный суд Киева отклонил апелляционную жалобу "Громадского" и оставил решение суда в силе.

Также в июне от тяжелых травм головы, полученных в мае во время нападения неустановленного нападающего, умер журналист-расследователь Вадим Комаров. Он получал угрозы и на него нападали в предыдущие годы. Следователи связали нападение на Вадима Комарова с его профессиональной работой журналиста.

Упоминается о расследовании убийства чиновницы и общественной активистки Екатерины Гандзюк, в рамках которого в тюрьму отправили 5 мужчин, которых признали виновными в организации и исполнении преступления, однако заказчиков так и не было установлено следствием.

В этом году Human Rights Watch продолжает критиковать сложности пересечения линии разграничения в зоне конфликта на Донбассе, отмечая, что несмотря на ситуацию, наблюдаются определенные улучшения.

Так, в марте власть отменила сроки годности для электронного пропуска, необходимого для проезда через контактную линию. В августе власти предоставили электрическую тележку для вождения пожилых людей и людей с инвалидностью через пешеходный пункт пропуска "Станица Луганская". В ноябре завершили необходимый ремонт разрушенного моста на этом пункте пропуска, уменьшит некоторые опасности пересечения КПВВ .

Ситуации об оккупированном Россией Крыме посвящен отдельный параграф докладе Human Rights Watch. В частности, правозащитники обращают внимание на продолжение преследований крымских татар.

"Только в марте 2019 российские власти арестовали 24 человек, большинство из которых были членами" Крымской солидарности ", группы правовой и социальной поддержки семей арестованных по политическим мотивам. Все были обвинены в связи с Хизб ут-Тахрир, панисламистской движением, запрещенным в России как "террористическая" организация, но законным в Украине ", - отметили в HRW.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году международная правозащитная организация Human Rights Watch заявляла о ненадлежащем расследовании украинскими властями преступлений против журналистов.

Также в течение 2018 года в Украине возросло количество нападений на активистов и критиков власти.