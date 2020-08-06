Зеленского просят начинать учебный день в школах и детсадах со сжигания шин для патриотического воспитания

После того, как Киевсовет рекомендовал начинать каждый день в школах с исполнения гимна, президенту Владимиру Зеленскому подали петицию с просьбой начинать учебный день в школах и детских садах со сжигания шин для патриотического воспитания.

Петиция появилась на сайте Офиса президента, во вторник, 4 августа.

На данный момент петиция собрала 153 из 25 тысяч нужных голосов.

Автор петиции заявил, что сжигать шины нужно с целью воспитания граждан Украины, как символ борьбы за европейские ценности.



"Киевским городским советом было рекомендовано начинать каждый учебный день гимном Украины. Считаю это хорошим стартом для повышения патриотизма среди молодежи, но если государство хочет воспитать граждан, которые ценят европейские ценности, разделяют и вдохновляются идеями площади, необходимо на законодательном уровне утвердить, что каждый учебный день должен начинаться со сжигания автомобильной шины (зимние или летние неважно) как символа борьбы за европейские ценности. В противном случае мы, как государство, рискуем воспитать поколение, для которого кастрюля это только кухонная посуда, а не шлем гордого украинского патриота, который защищал европейские ценности в ходе революции достоинства. Слава Украине, Героям слава", - говорится в тексте петиции.



Как сообщали Українські Новини, Киевсовет поддержал проект решения о начале исполнения гимна Украины в школах города.



Ранее соцсети высмеяли решение властей исполнять гимн в школах.