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  • Сегодня 75 годовщина бомбардировки Хиросимы. В Японии чтят память погибших
06 августа 2020, четверг, 14:01 280
Мир 2020-08-06T14:02:22+03:00
Українські Новини
Сегодня 75 годовщина бомбардировки Хиросимы. В Японии чтят память погибших

Сегодня 75 годовщина бомбардировки Хиросимы. В Японии чтят память погибших

Валерия Драгомирова
США, Вторая мировая война, Хиросима, Нагасаки, ядерный удар

В Японии 6 августа чтят память погибших в результате ядерного удара США по городу Хиросима в 1945 году.

В Хиросиме звонили колокола, церемонию посетил премьер-министр Синдзо Абэ, но количество иностранных посетителей было меньше, чем раньше, из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, пишет "Радио Свобода". 

В общем почтить погибших пришла десятая часть от привычного количества посетителей в предыдущие годы: стулья были расположены на расстоянии друг от друга, а большинство людей были в масках.

Вход в городской Парк мира был ограничен, посетить мемориальную церемонию смогли в основном пострадавшие и их семьи.

"6 августа 1945 одна атомная бомба уничтожила наш город. В то время ходили слухи, что здесь ничего не вырастет в течение 75 лет. И все-таки Хиросима выздоровела, став символом мира", - сказал мэр Хиросимы Казуми Мацуи.

6 августа 1945 США сбросили ядерную бомбу на Хиросиму, в результате чего погибли около 140 тыс. человек. Через три дня атомная бомба убила 74 тыс. людей в Нагасаки. После этого Япония капитулировала, что стало завершением Второй мировой войны.



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