Сегодня 75 годовщина бомбардировки Хиросимы. В Японии чтят память погибших

В Хиросиме звонили колокола, церемонию посетил премьер-министр Синдзо Абэ, но количество иностранных посетителей было меньше, чем раньше, из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, пишет "Радио Свобода".

В общем почтить погибших пришла десятая часть от привычного количества посетителей в предыдущие годы: стулья были расположены на расстоянии друг от друга, а большинство людей были в масках.

Вход в городской Парк мира был ограничен, посетить мемориальную церемонию смогли в основном пострадавшие и их семьи.

"6 августа 1945 одна атомная бомба уничтожила наш город. В то время ходили слухи, что здесь ничего не вырастет в течение 75 лет. И все-таки Хиросима выздоровела, став символом мира", - сказал мэр Хиросимы Казуми Мацуи.

6 августа 1945 США сбросили ядерную бомбу на Хиросиму, в результате чего погибли около 140 тыс. человек. Через три дня атомная бомба убила 74 тыс. людей в Нагасаки. После этого Япония капитулировала, что стало завершением Второй мировой войны.

"We must never allow this painful past to repeat itself."



