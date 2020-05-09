Белый дом назвал США и Великобританию победителями во Второй мировой войне

Белый дом поздравил США и Великобританию с победой над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом говорится в сообщении Белого дома на официальной странице в социальной сети Instagram.

"8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! "Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит", - говорится в сообщении.

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Отметим, во Второй мировой войне в объединение государств и народов, сражавшихся во Второй мировой войне 1939—1945 годов против стран нацистского блока, называемых "Антигитлеровская коалиция". С сентября 1939 года в состоянии войны с Германией находились Польша, Франция, Великобритания и ее доминионы. В результате нападения Германии на СССР, 22 июня 1941 года, Советский Союз также оказался в составе коалиции.

К моменту окончания военных действий с Японией в состоянии войны со странами нацистского блока находилось 53 государства: Австралия, Аргентина, Бельгия, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Гаити, Гватемала, Гондурас, Греция, Дания, Доминиканская Республика, Египет, Индия, Ирак, Иран, Канада, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Либерия, Ливан, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сирия, СССР, США, Турция, Уругвай, Филиппины, Франция, Чехословакия, Чили, Эквадор, Эфиопия, Югославия, Южно-Африканский Союз

Самые большие потери стран Антигитлеровской коалиции:

СССР - 27 млн. чел.

Китай – 20 млн. чел.

Польша – 6 млн. чел.

Индонезия – 4 млн. чел.

Югославия – 1,7 млн. чел.Индокитай (Франц.) – 1 млн. чел.

Индия – 1,5 млн. чел.

Франция – 600 тыс. чел

Великобритания – 450 тыс. чел.

США – 418 тыс. чел.

Українські Новини, Владимир Зеленский на Закарпатье почтил память погибших во Второй мировой войне. Кроме того, Зеленский призвал не забывать о последствиях ненависти, агрессии и идеологии господства нации, а также о подвиге предков для того, чтобы украинцы могли жить в современном мире.