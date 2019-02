На авианосце также были самолеты, находившиеся на палубе в тот момент, когда корабль ушел под воду.

"Хорнет" нашло исследовательское судно соучредителя Microsoft Пола Аллена "Петрел" - это был его первый поход в 2019 году.

Корабль нашел на дне глубоководный беспилотник. Фото: paulallen

Глубоководный беспилотник позволил передать фото корабля, и, как отмечает BBC, судно неплохо сохранилось.

Over the years, #RVPetrel & its crew have explored & discovered historic sites in waters across the globe. From reminders of the human cost of war to creatures rarely seen by the human eye, here's some of the best images from our expeditions: https://t.co/7DhVgb3mxs #ThanksPaul pic.twitter.com/RmzgfHH0zE