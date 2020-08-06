"Нефтегаз" закупил у частного предпринимателя iPad почти по 40 тысяч за штуку

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины", которая недавно закупила программное обеспечение на 2 млн евро, договорилась с физическим лицом - предпринимателем Алексеем Романенко о поставке 12 планшетов iPad Pro за 464 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Согласно тендерной документации, ООО "Нефтегаз цифровые технологии" договорилась о закупке 12 планшетов iPad Pro Wi‑Fi+Cellular с объемом памяти 256 Гб и 12 Smart Keyboard Folio для iPad Pro за 464 тыс. гривен.

Сроки поставки товара - с 18 июня по 12 июля.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году группа "Нефтегаз" увеличила чистую прибыль в 5,5 раз, или на 51,7 млрд гривен, до 63,3 млрд гривен, из которых 55,7 млрд гривен средства полученные от компании "Газпром" (Россия) по результатам положительного решения в арбитраже по транзитному контракту.

Тем временем, членам набсовета "Нефтегаза" установили максимальный размер месячного вознаграждения в 246,8 тысяч