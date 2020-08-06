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06 августа 2020, четверг, 09:07 191
Мир 2020-08-06T10:15:02+03:00
Українські Новини
В Арабских Эмиратах на крупном рынке вспыхнул мощный пожар

В Арабских Эмиратах на крупном рынке вспыхнул мощный пожар

Елизавета Кесельман
ОАЭ, Объединенные Арабские Эмираты, пожар в ОАЭ

В то время, как в Бейруте ликвидируют последствия от мощнейшего взрыва склада с пиротехникой, 5 августа, вечером, на крупном рынке в эмирате Аджман в Объединенных Арабских Эмиратах вспыхнул мощный пожар. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Власти пока что никак не комментируют происшествие. Также нет информации о пострадавших и погибших.

 
 
 
 
 
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Massive fire breaks out in Ajman market. #Ajman #Uae #Fire

Публикация от Khaleej Times (@khaleejtimes)

Однако в СМИ появились ужасающие кадры масштабного пожара на рынке овощей и фруктов.

Из-за огромных клубов дыма спасатели эвакуировали расположенную рядом больницу. Пожар начался Аджмана около 18:30 по местному времени, 17:30 по киевскому времени.

Рынок является популярным местом в Аджмане, сюда съезжаются люди со всей страны. Пожарные пока не могут потушить огонь.

Как сообщали Українські Новини, количество жертв в результате взрыва в Бейруте возросло до 113 человек и более 4 тысяч получили ранения.

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