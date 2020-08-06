В Арабских Эмиратах на крупном рынке вспыхнул мощный пожар

В то время, как в Бейруте ликвидируют последствия от мощнейшего взрыва склада с пиротехникой, 5 августа, вечером, на крупном рынке в эмирате Аджман в Объединенных Арабских Эмиратах вспыхнул мощный пожар. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ. Власти пока что никак не комментируют происшествие. Также нет информации о пострадавших и погибших. Посмотреть эту публикацию в Instagram Massive fire breaks out in Ajman market. #Ajman #Uae #Fire Публикация от Khaleej Times (@khaleejtimes) 5 Авг 2020 в 8:52 PDT Однако в СМИ появились ужасающие кадры масштабного пожара на рынке овощей и фруктов. Из-за огромных клубов дыма спасатели эвакуировали расположенную рядом больницу. Пожар начался Аджмана около 18:30 по местному времени, 17:30 по киевскому времени. What's going on middle east #Ajman pic.twitter.com\/E93k1HugNl — M Hossain (@KMM_Hossain) August 5, 2020 Рынок является популярным местом в Аджмане, сюда съезжаются люди со всей страны. Пожарные пока не могут потушить огонь. Как сообщали Українські Новини, количество жертв в результате взрыва в Бейруте возросло до 113 человек и более 4 тысяч получили ранения.