Панама будет накладывать жесткие санкции на свои корабли за посещение аннексированного Крыма

Панама будет штрафовать свои корабли за посещение аннексированного Крыма. Фото: Facebook/Евгений Енин

Панама будет штрафовать свои корабли за посещение аннексированного Крыма. Фото: Facebook/Евгений Енин

Панама будет контролировать ситуацию с заходом кораблей под панамским флагом в порты аннексированного Крыма, а нарушителей будут штрафовать. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

"Панама" возьмет под контроль ситуацию по фактам нарушений мер в закрытых портов АР Крым судами, которые ходят под панамским флагом – нарушителей ждут суровые санкции", – говорится в сообщении.

Со слов Енина, 5 августа состоялись первые за последние восемь лет политические консультации с Панамой, во время которых удалось договориться о трех важных решениях. В частности, стороны договорились активизировать экономическое сотрудничество в области судостроения, авиаперевозок, гидроэнергетики.

Еще одна договоренность касалась незаконных заходов панамских кораблей в порты аннексированного РФ Крыма.

Ранее Українські Новини сообщали, пограничники не пустили в Украину российскую девушку-блогера из-за незаконного посещения аннексированного Крыма в 2018 году.

Также Государственная пограничная служба запретила въезд в Украину члену политической партии "Единая Россия" на 3 года, который получил медаль "За возвращение Крыма".

С 15 июня Кабинет Министров открыл контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на границе с аннексированным Россией Крымом.