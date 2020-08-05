подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
05 августа 2020, среда, 22:17 62
Внешняя политика 2020-08-05T22:17:01+03:00
Українські Новини
Панама будет накладывать жесткие санкции на свои корабли за посещение аннексированного Крыма

Панама будет накладывать жесткие санкции на свои корабли за посещение аннексированного Крыма

Ирина Николенко
МВД, Крым, Панама, штрафные санкции, посещение Крыма, Евгений Енин, Аннексированный Крым
Панама будет штрафовать свои корабли за посещение аннексированного Крыма. Фото: Facebook/Евгений Енин
Панама будет штрафовать свои корабли за посещение аннексированного Крыма. Фото: Facebook/Евгений Енин

Панама будет контролировать ситуацию с заходом кораблей под панамским флагом в порты аннексированного Крыма, а нарушителей будут штрафовать. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

"Панама" возьмет под контроль ситуацию по фактам нарушений мер в закрытых портов АР Крым судами, которые ходят под панамским флагом – нарушителей ждут суровые санкции", – говорится в сообщении.

Со слов Енина, 5 августа состоялись первые за последние восемь лет политические консультации с Панамой, во время которых удалось договориться о трех важных решениях. В частности, стороны договорились активизировать экономическое сотрудничество в области судостроения, авиаперевозок, гидроэнергетики.

Еще одна договоренность касалась незаконных заходов панамских кораблей в порты аннексированного РФ Крыма.

Ранее Українські Новини сообщали, пограничники не пустили в Украину российскую девушку-блогера из-за незаконного посещения аннексированного Крыма в 2018 году.

Также Государственная пограничная служба запретила въезд в Украину члену политической партии "Единая Россия" на 3 года, который получил медаль "За возвращение Крыма".

С 15 июня Кабинет Министров открыл контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на границе с аннексированным Россией Крымом.

Больше новостей о: МВД Крым Панама штрафные санкции посещение Крыма Евгений Енин Аннексированный Крым

Панамский прокурор приостановил расследование офшо...
Правоохранители ликвидировали полтавского террорис...
В Украине хотят ввести проверки проживания по мест...
Охранник с нагайкой выгнал людей с "элитного" крым...
Членам набсовета "Нефтегаза" установили максимальный размер месячного вознаграждения в 246,8 тысяч
К ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей
Новости
В Киеве частично ограничат движение на Южном мосту почти на два месяца 23:04
Игорь Новиков. Фото: Facebook/Igor Novikov
Советник Зеленского, мечтавший о сексе с роботом, подал в отставку 22:48
Шахов призвал Кабмин провести в Украине аудит заводов, где хранится нитрат аммония, — СМИ 22:26
Панама будет накладывать жесткие санкции на свои корабли за посещение аннексированного Крыма 22:17
Минобразования опубликовало рекомендации по работе школ с 1 сентября 21:49
больше новостей
Пенсии повысили еще одной категории украинцев: кто получит надбавку и в каком размере 05:30 Инфографика
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Доллар и евро начали падать. Курс валют на 5 августа 10:30
Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки 10:00
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому 13:30
В Днепре построили самую большую в Украине ТЭС, которая работает на шелухе от семечек 15:57
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Антон Кучухидзе: легализация игорного бизнеса и местные политиканы 12:27 Мнение
больше новостей
В Киеве на 11 пляжах выявили кишечную палочку. Где нельзя купаться
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok