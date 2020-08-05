Звезды будут на стороне трех знаков зодиака сегодня, — астролог

В то время, как в понедельник Тельцы, Раки и Рыбы смогут справлялись с любыми проблемами, сегодня звезды будут на стороне Овнов, Львов и Стрельцов. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в среду, 5 августа, расскажут Українські Новини.

Овен

В среду Овны будут полны энергии и энтузиазма. Звезды уверяют, что в этот день можно смело браться за важные дела. Любые сложности окажутся по плечу. Важно проявлять терпение и выдержку в нужный момент, не стремиться форсировать события и реально оценивать текущую ситуацию. Для тех, кто находится в поиске работы, звезды рекомендуют обратить внимание на поступающие предложения. У работодателей обеспечен интерес к представителям этого знака.

Лев

Перед Львами откроются новые горизонты. Не исключено, что некоторые из их желаний могут воплотиться в жизнь. С утра определитесь с планом предстоящих действий и четко следуйте ему. Во второй половине дня мыслите глобально и реализуйте в работе смелые и новые идеи. В личных отношениях возможны ссоры на почву ревности партнера.

Стрелец

В среду Стрельцы могут смело идти на риск, если планируют достичь определенной цели. Авантюрные мероприятия могут принести неплохую прибыль. Также в этот день можно удачно инвестировать свои накопления. Наиболее успешными будут творческие личности. Новые идеи могут вдохновить к действию, результат которого немало обрадует.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2020 году в Украине будет жаркой: ожидаются три пика зноя с температурой до +37 градусов.

Также астролог Павел Глоба прогнозирует, что для четырех знаков зодиака август готовит переломный момент.