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05 августа 2020, среда, 05:15 13
Lifestyle 2020-08-05T05:15:01+03:00
Українські Новини
Звезды будут на стороне трех знаков зодиака сегодня, — астролог

Звезды будут на стороне трех знаков зодиака сегодня, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на среду
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

В то время, как в понедельник Тельцы, Раки и Рыбы смогут справлялись с любыми проблемами, сегодня звезды будут на стороне Овнов, Львов и Стрельцов. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в среду, 5 августа, расскажут Українські Новини.

Овен

В среду Овны будут полны энергии и энтузиазма. Звезды уверяют, что в этот день можно смело браться за важные дела. Любые сложности окажутся по плечу. Важно проявлять терпение и выдержку в нужный момент, не стремиться форсировать события и реально оценивать текущую ситуацию. Для тех, кто находится в поиске работы, звезды рекомендуют обратить внимание на поступающие предложения. У работодателей обеспечен интерес к представителям этого знака.

Лев

Перед Львами откроются новые горизонты. Не исключено, что некоторые из их желаний могут воплотиться в жизнь. С утра определитесь с планом предстоящих действий и четко следуйте ему. Во второй половине дня мыслите глобально и реализуйте в работе смелые и новые идеи. В личных отношениях возможны ссоры на почву ревности партнера.

Стрелец

В среду Стрельцы могут смело идти на риск, если планируют достичь определенной цели. Авантюрные мероприятия могут принести неплохую прибыль. Также в этот день можно удачно инвестировать свои накопления. Наиболее успешными будут творческие личности. Новые идеи могут вдохновить к действию, результат которого немало обрадует.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2020 году в Украине будет жаркой: ожидаются три пика зноя с температурой до +37 градусов.

Также астролог Павел Глоба прогнозирует, что для четырех знаков зодиака август готовит переломный момент.

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