В СМИ рассказали, что 2 коронавирусных больных пошли на концерт в Железном порту. В Херсоне все отрицают

Руководитель Херсонского областного штаба по ликвидации последствий коронавируса Юрий Ромаскевич опровергает обнародованную СМИ информацию о посещении двумя заболевшими коронавирусной инфекцией концерта в Железном порту и отрицает наличие вспышки COVID-19 в городе.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Никакой вспышки коронавируса в Железном порту нет… контактные все обследованы, там все чисто", - сказал он.

Ромаскевич отметил, что заболевшие - это муж с женой, которые проживали в частом домовладении, из-за чего их круг контактов был достаточно ограничен - около 7-8 человек.

"При проведении эпидрасследования, в котором участвовали и эпидемиологи и сотрудник Национальной полиции, и тот и другой (заболевшие) - это люди в возрасте, которые четко сказали, что на концерте Монатика они не были", - добавил он.

Ромаскевич подчеркнул, что на данный момент оба больных коронавирусом лечатся в инфекционной больнице.

Ранее многие СМИ опубликовали информацию, что якобы мужчина, заболевший коронавирусом в Железном Порту, посещал многолюдный концерт, где никто не соблюдал карантинных ограничений.

Как сообщали Українські Новини, согласно статистике Министерства здравоохранения, на 4 августа количество заболевших в Херсонской области составляет 236 человек.

По состоянию на 5 августа Киев и 10 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, который продлили до 31 августа. Херсонской среди них нет.