подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
05 августа 2020, среда, 17:28 20
Силовые структуры 2020-08-05T18:00:02+03:00
Українські Новини
Пять сотрудников Высшего антикоррупционного суда заболели коронавирусом

Пять сотрудников Высшего антикоррупционного суда заболели коронавирусом

Ирина Николенко
Высший антикоррупционный суд, ВАКС, коронавирус в Украине, Вспышка коронавируса, Covid-19
Вспышка коронавируса у ВАКС. Фото: hcac.court.gov.ua
Вспышка коронавируса у ВАКС. Фото: hcac.court.gov.ua

В то время, как в Украине по состоянию на 4 августа зафиксировали 1271 новых случаев коронавирусной инфекции, в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) зафиксировали вспышку Covid-19. Об этом сообщила пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Коронавирус подтвердили у пяти сотрудников Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

"С целью обеспечения безопасности посетителей и работников суда, недопущения распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции посетители допускаются в здание суда исключительно с соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов", - говорится в сообщении.

Ранее Українські Новини сообщали, по состоянию на 3 августа, количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 061 до 74 219.

4 августа Минздрав провел рекордное количество – 17 519 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, что на 23,9% больше по сравнению с предыдущими сутками.

Больше новостей о: Высший антикоррупционный суд ВАКС коронавирус в Украине Вспышка коронавируса Covid-19

В Киевской области вдвое увеличилась заболеваемост...
В МОЗ прогнозируют новую вспышку коронавируса в Ук...
В Киевской области начало расти количество новых с...
Суд передал в управление АРМА 7 охотничьих собак о...
Членам набсовета "Нефтегаза" установили максимальный размер месячного вознаграждения в 246,8 тысяч
В Ливане есть травмированные украинцы из-за взрыва в порту Бейрута, – посольство
Новости
Количество жертв в результате взрыва в Бейруте возросло до 113 человек и более 4 тысяч получили ранения 18:10
Суд взял под стражу "киевского террориста", захватившего БЦ "Леонардо" 18:06
Алексей Кошель. Фото: interfax.com.ua
Обсуждение нардепа Дубинского с Зеленским возможных предвыборных уголовных дел имеет все признаки политической коррупции, – КИУ 18:02 Видео
Гривна продолжает укрепляться. Курс нацвалюты на межбанке в среду 17:44
Пять сотрудников Высшего антикоррупционного суда заболели коронавирусом 17:28
больше новостей
Пенсии повысили еще одной категории украинцев: кто получит надбавку и в каком размере 05:30 Инфографика
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки 10:00
У Игоря Коломойского умерла мать 10:37
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому 13:30
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Антон Кучухидзе: легализация игорного бизнеса и местные политиканы 12:27 Мнение
Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов 13:30
больше новостей
Янукович гримируется до неузнаваемости перед выходом на улицу, - Добкин
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok