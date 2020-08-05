Пять сотрудников Высшего антикоррупционного суда заболели коронавирусом

В то время, как в Украине по состоянию на 4 августа зафиксировали 1271 новых случаев коронавирусной инфекции, в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) зафиксировали вспышку Covid-19. Об этом сообщила пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Коронавирус подтвердили у пяти сотрудников Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

"С целью обеспечения безопасности посетителей и работников суда, недопущения распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции посетители допускаются в здание суда исключительно с соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов", - говорится в сообщении.

Ранее Українські Новини сообщали, по состоянию на 3 августа, количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 061 до 74 219.

4 августа Минздрав провел рекордное количество – 17 519 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, что на 23,9% больше по сравнению с предыдущими сутками.