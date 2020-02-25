День рождения Леси Украинки и Леся Курбаса: что еще отмечают 25 февраля

Сегодня, 25 февраля в Украине отмечается День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ.

Также в этот день в 1871 родилась украинская поэтесса Леся Украинка, а в 1887 - украинский актер, режиссер, реформатор украинского театра Лесь Курбас.

В мире сегодня отмечают День стерилизации домашних животных.

В Венгрии 25 февраля День памяти жертв коммунистических диктатур, а в Грузии День памяти трагедии советской оккупации.

Также сегодня Национальный день Кувейта.

Кроме того, 25 февраля День вооруженных сил Доминиканской Республики и День народной власти на Филиппинах (People Power Day).

В Израиле сегодня отмечают День семьи

В Анголе 25 февраля проходит карнавал.

В США в этот день отмечают Национальный день орехов в шоколаде и национальный день клемм-чаудера.

Неофициально можно отметить День скорби по уходящей зиме, День компетентноого работника, День трезвости и безалкогольного пива, День борьбы с негативом и Международный день склероза.

По православному календарю, 25 февраля почитается память святого Алексия, чудотворца.

В народе 25 февраля назывался днем Алексея Рыбного, потому что если в этот день наступала оттепель — летом будет хорошо ловиться рыба. С этого дня в течение трех дней выставляли на утренний мороз зерно, предназначенное для посева, говоря, что тронутые морозом семена дают лучший урожай. Если на Алексея небо звездно, можно ждать хлеборода. А солнечный день обещал хороший урожай яблок.

Именины отмечают:

Евгений

Алексей

Антон

Мария.

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 25 февраля, в Украине днем +3...+11 градусов, ночью +2...+2 градус. На западе Украины дождь, по всей территории - пасмурно. Ветер 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 25 февраля. Карта: Укргидрометцентр

Курс валют

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысился 4,65 коп. и составляет 24,4995 UAH/USD. Курс гривны к евро на 25 февраля установлен на уровне 26,5109.

Люди, рожденные в этот день под знаком Рыбы. А Українські Новини уже обнародовали гороскоп на сегодня не только для Рыб, но и для всех знаков зодиака.