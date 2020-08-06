В Украине могут появиться шерифы, — советник Авакова

Реформа полиции, в ходе которой 90% люстрированных полицейских были восстановлены, продолжается. В Украине реформируют институт участкового - его постепенно будут заменять на "полицейских общины", функции которых будут аналогичны функциям шерифов. Об этом в эфире Украина 24 рассказал советник министра внутренних дел Арсена Авакова Владимир Мартыненко.

"Сейчас у нас запускается такая новая форма - полицейский офицер общины, и со временем она придет на замену участковым офицерам полиции", - сказал он.

По его словам, полицейский общины будет работать как шериф: постоянно находиться в общине, сотрудничать с ней и получать от нее часть финансирования.

"И тут финансирование в том числе возлагается на общину. Это по аналогии - местный шериф, который постоянно со всеми общается", - объяснил он.

На данный момент на сайте Нацполиции размещена специальная форма заявки на участие в конкурсе на назначение на офицерские должности в объединенных территориальных общинах. На первом этапе участие в конкурсе принимают действующие правоохранители. В заявке нужно указать, в какой именно общине хочет работать соискатель. Затем будут несколько этапов отбора, один из которых - тест на полиграфе, другой – собеседование с руководством общины, которая ищет для себя "шерифа".

После конкурсного отбора кандидаты пройдут трехмесячное обучение, получив навыки тактической подготовки, расследования уголовных происшествий, контраварийного вождения и овладеют азами превентивной работы как со взрослыми, так и с детьми.

Работа полицейским общины предполагает возможность назначения на офицерскую должность, служебные автомобиль и помещения, полную экипировку, планшет для ведения отчетности, заработную плату от 14 000 гривен и социальное обеспечение в соответствии с действующим законодательством.

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Также, полиция усиливает меры безопасности в девяти областях Украины.