Засуха охватит все области, жара усилится до +35. Прогноз погоды на 6 августа

6 августа в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +30…+32 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +27…+32 градуса. В Карпатах без осадков, температура ночью +11…+16 градусов, днем +19…+24 градуса. В Моршине без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +28…+30 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +27…+29 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +12…+14 градусов, днем +27…+29 градусов. На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +28…+33 градуса. В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +28…+33 градуса, в Днепропетровской области до +35 градусов. На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +29…+34 градуса. На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +30…+35 градусов. В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +30…+32 градуса. 5 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+26 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса. Как сообщали Україенські Новини, согласно прогнозу погоды на последний месяц лета в августе возможны даже заморозки. Ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.