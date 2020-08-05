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05 августа 2020, среда, 21:00 24
Общество 2020-08-05T21:15:02+03:00
Українські Новини
Засуха охватит все области, жара усилится до +35. Прогноз погоды на 6 августа

Засуха охватит все области, жара усилится до +35. Прогноз погоды на 6 августа

Анна Рудык
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Жара. Фото: Валерия Назаренко
Жара. Фото: Валерия Назаренко

6 августа в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +30…+32 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +27…+32 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +11…+16 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +28…+30 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +27…+29 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +12…+14 градусов, днем +27…+29 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +28…+33 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +28…+33 градуса, в Днепропетровской области до +35 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +29…+34 градуса.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +30…+35 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +30…+32 градуса.

5 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+26 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.

Как сообщали Україенські Новини, согласно прогнозу погоды на последний месяц лета в августе возможны даже заморозки.

Ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

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