В Україні можуть скасувати "квартирну повинність" під час воєнного стану: що це таке

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді скасувати квартирну повинність громадян при введенні воєнного стану. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини. Так, законопроєктом пропонується внести зміни в ст. 8 Закону "Про правовий режим воєнного стану" шляхом виключення пункту про можливість встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців, осіб рядового і керівного складу правоохоронних органів, особового складу служби цивільного захисту, евакуйованого населення і розміщення військових частин, підрозділів, установ. Що таке квартирна повинність: У законі військово-квартирна повинність визначається як право військової адміністрації вимагати у будь-якого квартировласника розмістити на своїй житлоплощі солдатів і офіцерів. Але тільки в зоні дії воєнного стану. Крім того, закон передбачає і право військових тимчасово вилучати для своїх потреб будь-яке майно, в тому числі, і нерухомість. Як повідомляли Українськi Новини, раніше Рада дозволила ЗСУ застосовувати бойову техніку до введення воєнного стану і після. Крім того, раніше Кабмін визначив розмір оплати громадських робіт в умовах воєнного стану.