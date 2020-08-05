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05 серпня 2020, середа, 15:03 13
Кабмін 2020-08-05T17:15:03+03:00
Українські Новини
В Україні можуть скасувати "квартирну повинність" під час воєнного стану: що це таке

В Україні можуть скасувати "квартирну повинність" під час воєнного стану: що це таке

Ольга Фандорина
Воєнний стан, ЗСУ, квартирна повинність
Квартири
Квартири

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді скасувати квартирну повинність громадян при введенні воєнного стану.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Так, законопроєктом пропонується внести зміни в ст. 8 Закону "Про правовий режим воєнного стану" шляхом виключення пункту про можливість встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців, осіб рядового і керівного складу правоохоронних органів, особового складу служби цивільного захисту, евакуйованого населення і розміщення військових частин, підрозділів, установ.

Що таке квартирна повинність: 

У законі військово-квартирна повинність визначається як право військової адміністрації вимагати у будь-якого квартировласника розмістити на своїй житлоплощі солдатів і офіцерів. Але тільки в зоні дії воєнного стану.

Крім того, закон передбачає і право військових тимчасово вилучати для своїх потреб будь-яке майно, в тому числі, і нерухомість.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Рада дозволила ЗСУ застосовувати бойову техніку до введення воєнного стану і після.

Крім того, раніше Кабмін визначив розмір оплати громадських робіт  в умовах воєнного стану.

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