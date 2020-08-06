Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется отдать и какие штрафы за неуплату

Кому нужно платить налог на недвижимость

Как мы уже писали, налог на недвижимость — это налог, который в Украине должны оплачивать собственники недвижимости каждый год. При этом, неважно, является ли человек резидентом или нерезидентом страны.

"Оплачивают его только собственники недвижимости (как жилой, так и нежилой), право собственности на которую должно быть зарегистрировано в установленном законом порядке в гос. реестре вещных прав на недвижимое имущество", — отмечает Максим Близинский, адвокат АО "AS Legal".

В то же время, адвокат добавляет, что есть исключения из правил, а именно перечень недвижимости, оплата налога с которого не требуется. Например, как:

недвижимость, которая находится в собственности органов государственной власти и местного самоуправления;

объекты жилой и нежилой недвижимости, расположенные в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, определенные Законом, в том числе их части;

жилая недвижимость, непригодная для проживания, в том числе в связи с аварийным состоянием, признанная такой согласно решению местного совета;

объекты нежилой недвижимости, использующиеся субъектами хозяйствования малого и среднего бизнеса, осуществляющими свою деятельность во временных сооружениях для предпринимательской деятельности и/или в малых архитектурных формах и на рынках;

здания и сооружения промышленности, сельскохозяйственных товаропроизводителей;

объекты жилой недвижимости, принадлежащие многодетным или приемным семьям, в которых воспитывается пять и более детей.

А вот всем остальным владельцам недвижимости налог оплатить придется. В частности, оплата налога производится с:

квартир, площадь которых превышает 60 кв. м;

жилых домов площадью больше 120 кв. м;

других различных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей, площадью более 180 кв. м.

Если в собственности у человека и квартира, и дом, их совокупная площадь не должна быть больше 180 кв. м. Например, владельцу дома на 110 кв. м. и квартиры на 55 кв. м налог платить не придется.

К тому же, если владельцами недвижимости являются несколько лиц, платить обязан каждый за принадлежащую ему часть. А начисляется налог на каждый квадратный метр, который превышает установленную площадь.

"Стоит обратить внимание, что вышеизложенные "лимиты" на недвижимость, не распространяются на юридических лиц", — говорит Близинский.

Сколько нужно заплатить

Близинский говорит, что ставка налога устанавливается местными советами и не может быть более 1,5 % размера минимальной заработной платы, которая была установлена на 1 января отчетного года, за 1 кв.м. недвижимости, подлежащей налогообложению.

"То есть, с начала 2020 года размер минимальной зарплаты составляет 4723 грн, значит максимальный размер налоговой ставки на недвижимость не может превышать 70,8 грн за 1 кв. м", — поясняет адвокат.

Как мы видим, в разных городах могут отличаться суммы налога, ведь устанавливают их местные советы. Например, в Харькове ставку налога снизили до 1% (47,23 грн/кв.м), а необлагаемую налогом площадь квартиры увеличили до 85 кв.м. В Одессе физлицам и вовсе уменьшили ставку на жилую недвижимость до 0,1% (4,72 кв.м), а на нежилую – 1% (47,2 грн/кв.м). Во Львове ставка для квартир – 0,5% (23,61 грн/кв. м), для домов – 1% (47,23 грн/кв.м). А вот в Киеве и Днепре максимальную ставку налога оставили на уровне 1,5% (70,84 грн/кв.м).

Но, если у человека есть слишком большая недвижимость, заплатить придется гораздо больше.

"Если у физического лица в собственности есть квартира, площадью 300 кв. м и более или дом, площадью 500 кв. м и более, то сумма налога, рассчитанная контролирующим органом исходя из площади объекта дополнительно увеличивается еще на 25 тыс. грн", — говорит Дмитрий Оносовский, старший юрист ЮКК "Де-Юре".

Юрист добавляет, что, поскольку этот налог является местным налогом, местные советы имеют полномочия устанавливать свои размеры льготы. Узнать о таких льготах можно непосредственно у местных советов.

"Юридические лица самостоятельно исчисляют сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и не позднее 20 февраля этого же года подают контролирующему органу по местонахождению объекта / объектов налогообложения соответствующую декларацию", — говорит Оносовский.

Какие штрафы за неуплату

Налоговые решения-уведомления о начислении налога должны были прийти украинцам еще до 1 июля.

Оплатить данный налог необходимо:

в течении 60 дней с момента получения такого уведомления для физ. лиц;

юридическим лицам — авансом ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, которые отображаются в годовой налоговой декларации.

"Ответственность за неуплату или несвоевременную уплату налога определена в следующем размере: если вы не оплатили налог на недвижимость в срок до 30 дней, размер штрафа составляет 10% oт непогашенной суммы налогового долга; если не заплатили налог в срок более 30 дней — 20% oт непогашенной суммы налогового долга", — отмечает Близинский.

А вот по истечении сроков оплаты дополнительно будет насчитываться пеня в размере 120% годовых ставки НБУ на сумму налогового долга.

Зачем нужен налог на недвижимость

Налог на недвижимость есть во многих странах. К тому же, в Украине, деньги поступают в местные бюджеты.

"Налог поступает в местные бюджеты. Налог на недвижимость действует во многих странах мира. В 2019 году украинцы уплатили 356 млн грн. этого налога. Сумма в масштабе страны не большая, но для местных общин какой-никакой, а доход", — говорит Александр Хмелевский, независимый эксперт и кандидат экономических наук.

Сергей Родлер, аналитик TeleTrade, в комментарии "Сегодня" пояснил, что по данным за июнь, местные бюджеты исполнились с минусом в 10% — недополучено было примерно 2,6 млрд грн, тогда как дефицит государственного бюджета достиг рекордных 300 млрд грн. Огромная доля теневого сектора в стране (порядка 50% от ВВП) в совокупности с неэффективной налоговой политикой способствуют тому, что добропорядочным гражданам приходится платить за тех, кто избегает внимания надзорных органов. В связи с чем на снижение налоговой нагрузки рассчитывать не стоит.

"Карантин привел к тому, что регионы лишились своих доходов из-за государственной поддержки бизнеса (по сути предприниматели платят теперь государственные налоги) и одновременно с этим увеличили расходы местных бюджетов, связанные с борьбой с коронавирусом. Отмена локальных налогов в таких условиях попросту невозможна, так что населению придется продолжать оплачивать из своего кармана ошибки некомпетентных чиновников. Стоит понимать, что данный налог платят не только в Украине, а в 130 странах мира, в том числе и европейских. Важным отличием является тот факт, что в Европе собранные средства идут на развитие общественного пространства и улучшения качества жизни, тогда как у нас — на финансирование вечного дефицита. С точки зрения макроэкономики пользы от данного налога довольно мало. Практика показывает, что население гораздо эффективнее распоряжается деньгами, чем государство. Кроме того, необходимость платить большое количество налогов существенно влияет на потребительскую активность — главный драйвер любой экономики", — подытожил Родлер.

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