подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
05 августа 2020, среда, 14:10 145
Общество 2020-08-05T14:15:01+03:00
Українські Новини
Двое заместителей главы КОГА подхватили коронавирус

Двое заместителей главы КОГА подхватили коронавирус

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Киеве, Василий Володин, коронавирус в КОГА
Коронавирус. Фото: пресс-служба КГГА
Коронавирус. Фото: пресс-служба КГГА

В то время, как в Киеве второй день подряд растет заболеваемость Covid-19, Киевская областная государственная администрация засекретила фамилии 2 заболевших коронавирусом заместителей председателя Киевобладминстрации Василия Володина.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Киевобладминстрации.

"Фамилии и состояние здоровья - врачебная тайна и конфиденциальная информация. Не имею права ее обнародовать", - написал источник.

Согласно сообщению пресс-службы Киевобладминстрации, 4 августа Киевский областной лабораторный центр подтвердил наличие коронавируса у 2 заместителей киевского губернатора.

2 замов на данный момент находятся под наблюдением врачей: один - дома на самоизоляции, второй - в больнице, состояние обоих - стабильное.

По словам Володина, который приводит пресс-служба, Киевобладминстрация работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм, должностные обязанности заболевших замов временно взяли на себя их коллеги.

Отмечается, что 4 августа кругу контактных лиц данных замов были сделаны тесты методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), у них случаи коронавируса не обнаружены.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 1271 случай за сутки. 

Тем временем в Киевской области вдвое увеличилась заболеваемость коронавирусом за сутки.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Киеве Василий Володин коронавирус в КОГА

Янукович гримируется до неузнаваемости перед выходом на улицу, - Добкин
Деснянский район лидирует по коронавирусу. В Киеве второй день подряд растет заболеваемость Covid-19
Новости
Мы поддерживаем наведения порядка на рынке и введение RAB-тарифа, – Игорь Тынный 14:32
Ущерб от взрыва в Бейруте оценили в более $3 млрд. Фото: twitter.com/AFP/
Ущерб от взрыва в Бейруте составляет более $3 млрд, – правительство 14:19
Членам набсовета "Нефтегаза" установили максимальный размер месячного вознаграждения в 246,8 тысяч 14:16
Двое заместителей главы КОГА подхватили коронавирус 14:10
Шмыгаль заявил, что может отправить в Ливан украинских спасателей 14:03
больше новостей
Пенсии повысили еще одной категории украинцев: кто получит надбавку и в каком размере 05:30 Инфографика
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки 10:00
У Игоря Коломойского умерла мать 10:37
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому 13:30
Антон Кучухидзе: легализация игорного бизнеса и местные политиканы 12:27 Мнение
Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов 13:30
больше новостей
Кабмин хочет ограничить ежемесячную премию членам набсовета "Нефтегаза" четвертью миллиона
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok