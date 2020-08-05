Двое заместителей главы КОГА подхватили коронавирус

В то время, как в Киеве второй день подряд растет заболеваемость Covid-19, Киевская областная государственная администрация засекретила фамилии 2 заболевших коронавирусом заместителей председателя Киевобладминстрации Василия Володина.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Киевобладминстрации.

"Фамилии и состояние здоровья - врачебная тайна и конфиденциальная информация. Не имею права ее обнародовать", - написал источник.

Согласно сообщению пресс-службы Киевобладминстрации, 4 августа Киевский областной лабораторный центр подтвердил наличие коронавируса у 2 заместителей киевского губернатора.

2 замов на данный момент находятся под наблюдением врачей: один - дома на самоизоляции, второй - в больнице, состояние обоих - стабильное.

По словам Володина, который приводит пресс-служба, Киевобладминстрация работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм, должностные обязанности заболевших замов временно взяли на себя их коллеги.

Отмечается, что 4 августа кругу контактных лиц данных замов были сделаны тесты методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), у них случаи коронавируса не обнаружены.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 1271 случай за сутки.

Тем временем в Киевской области вдвое увеличилась заболеваемость коронавирусом за сутки.