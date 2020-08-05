Из-за пожара на юге Франции более двух тысяч людей эвакуировали

В то время, как в Ливане произошел мощнейший взрыв, во Франции, возле города Мартиг, в департаменте Буш-дю-Рон на берегу Средиземного моря, вспыхнул лесной пожар. Об этом сообщает Lefigaro.

Как передает ведомство, в результате были эвакуированы 2700 человек.

Отмечается, что на месте работают около 1800 пожарных, 14 из них получили мелкие травмы или отравление дымом.

[#FiersdEtrePoliciers] #Incendie #Martigues Plusieurs centaines de personnes évacuées des campings et bloquées par les flammes. Des heures durant les #Policiers ont procédé aux évacuations par la mer aidés par des plaisanciers. #HerosDuQuotien pic.twitter.com/zBNnRjJ1wr — Police nationale 13 (@PoliceNat13) August 4, 2020

В настоящее время пожар локализован, но остается несколько активных очагов горения. В регионе сильные порывы ветра, которые усложняют процесс тушения огня. Порывы ветра достигали до 90 км/час.

Людей эвакуировали на лодках. К эвакуации подключились и экстренные службы, и местные рыбаки, которые имели собственные лодки.

Из-за пожара пострадали уже около 1000 гектаров, сгорели несколько жилых домов. 94 человек, среди которых около 30 детей, на ночь разместили в муниципальных помещениях.

Українські Новини, тысячи тонн селитры, которая взорвалась в Ливане, привез в порт и бросил россиянин.