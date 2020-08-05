подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
05 августа 2020, среда, 12:40 368
Европа 2020-08-05T14:00:03+03:00
Українські Новини
Из-за пожара на юге Франции более двух тысяч людей эвакуировали

Из-за пожара на юге Франции более двух тысяч людей эвакуировали

Елизавета Кесельман
Франция, пожар во Франции, пожар на юге Франции
Пожар во Франции. Фото: Twitter/@PoliceNat13
Пожар во Франции. Фото: Twitter/@PoliceNat13

В то время, как в Ливане произошел мощнейший взрыв, во Франции, возле города Мартиг, в департаменте Буш-дю-Рон на берегу Средиземного моря, вспыхнул лесной пожар. Об этом сообщает Lefigaro.

Как передает ведомство, в результате были эвакуированы 2700 человек.

Отмечается, что на месте работают около 1800 пожарных, 14 из них получили мелкие травмы или отравление дымом.

В настоящее время пожар локализован, но остается несколько активных очагов горения. В регионе сильные порывы ветра, которые усложняют процесс тушения огня. Порывы ветра достигали до 90 км/час.

Людей эвакуировали на лодках. К эвакуации подключились и экстренные службы, и местные рыбаки, которые имели собственные лодки.

Из-за пожара пострадали уже около 1000 гектаров, сгорели несколько жилых домов. 94 человек, среди которых около 30 детей, на ночь разместили в муниципальных помещениях.

Українські Новини, тысячи тонн селитры, которая взорвалась в Ливане, привез в порт и бросил россиянин. 

Больше новостей о: Франция пожар во Франции пожар на юге Франции

Янукович гримируется до неузнаваемости перед выходом на улицу, - Добкин
Деснянский район лидирует по коронавирусу. В Киеве второй день подряд растет заболеваемость Covid-19
Новости
Ущерб от взрыва в Бейруте оценили в более $3 млрд. Фото: twitter.com/AFP/
Ущерб от взрыва в Бейруте составляет более $3 млрд, – правительство 14:19
Членам набсовета "Нефтегаза" установили максимальный размер месячного вознаграждения в 246,8 тысяч 14:16
Двое заместителей главы КОГА подхватили коронавирус 14:10
Шмыгаль заявил, что может отправить в Ливан украинских спасателей 14:03
В Ливане есть травмированные украинцы из-за взрыва в порту Бейрута, – посольство 13:51
больше новостей
Пенсии повысили еще одной категории украинцев: кто получит надбавку и в каком размере 05:30 Инфографика
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки 10:00
У Игоря Коломойского умерла мать 10:37
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Антон Кучухидзе: легализация игорного бизнеса и местные политиканы 12:27 Мнение
Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов 13:30
ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому 13:30
больше новостей
Кабмин хочет ограничить ежемесячную премию членам набсовета "Нефтегаза" четвертью миллиона
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok