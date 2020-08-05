На півдні Франції через пожежу евакуювали більш як дві тисячі людей

У той час, як в Лівані стався потужний вибух, у Франції, біля міста Мартіг, в департаменті Буш-дю-Рон на березі Середземного моря, спалахнула лісова пожежа.

Про це повідомляє Lefigaro.

Як передає відомство, в результаті були евакуйовані 2700 осіб. Зазначається, що на місці працюють близько 1800 пожежників, 14 з них отримали дрібні травми або отруєння димом.

[#FiersdEtrePoliciers] #Incendie #Martigues Plusieurs centaines de personnes évacuées des campings et bloquées par les flammes. Des heures durant les #Policiers ont procédé aux évacuations par la mer aidés par des plaisanciers. #HerosDuQuotien pic.twitter.com/zBNnRjJ1wr — Police nationale 13 (@PoliceNat13) August 4, 2020

На цю мить пожежа локалізована, але залишається декілька активних вогнищ горіння.

У регіоні сильні пориви вітру, які ускладнюють процес гасіння вогню. Пориви вітру досягали до 90 км/год.

Людей евакуювали на човнах. До евакуації приєдналися також екстрені служби, і місцеві рибалки, які мали власні човни. Через пожежу постраждали вже близько 1000 гектарів, згоріли кілька житлових будинків. 94 осіб, серед яких близько 30 дітей, на ніч розмістили в муніципальних приміщеннях.

Як повідомляли Українські Новини, тисячі тонн селітри, яка вибухнула в Лівані, привіз в порт і кинув росіянин.