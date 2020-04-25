В Google посвятили дудл всем, кто помогает во время пандемии коронавирусной инфекции

Сегодня, 25 апреля, компания Google посвятила дудл всем, кто помогает во время пандемии коронавирусной инфекции. Компания выпустила уже серию дудлов, чтобы выразить благодарность людям разных профессий. "Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди объединяются, чтобы помогать друг другу сейчас больше, чем когда-либо. Мы запускаем серию Doodle, чтобы узнать и почтить многих из них на передовой.Сегодня мы хотели бы сказать спасибо всем, кто помогает во время пандемии коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении. Дудл всем, кто борется с коронавирусом Также в Google показали карту, в каких странах можно увидеть этот дудл. Где доступен дудл с благодарностью всем, кто помогает бороться с коронавирусом Как сообщали Українські Новини, в День Земли Google создала тематический дудл к празднику и игру о пчелах. Ранее Google выпустил дудл благодарности всем работникам коммунальных служб. 9 апреля Google выпустил дудл с благодарностью всем работникам коммунальных служб.