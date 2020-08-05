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05 августа 2020, среда, 10:37 4443
Общество 2020-08-05T11:15:18+03:00
Українські Новини
У Игоря Коломойского умерла мать

У Игоря Коломойского умерла мать

Ольга Фандорина
Родители, Смерть, Игорь Коломойский, Зоя Коломойская
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский

Во вторник, 4 августа, умерла мать бизнесмена Игоря Коломойского - Зоя Израилевна Коломойская скончалась на 81 году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной еврейской общины Украины. Ее президентом которой является Игорь Коломойский.

Причина смерти не уточняется.

"4 августа 2020 стало известно досадное известие о том, что покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской. Объединенная еврейская община Украины от имени еврейских общин и организаций Украины выражает семье Коломойских сочувствие", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, после того, как "ПриватБанк" обвинил Игоря Коломойского в отмывании денег в США, агенты ФБР провели обыски в американском офисе компании Optima Management Group, которую связывают с олигархом.

Также сообщалось, что олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов - среди конечных бенефициарных владельцев ООО "Таргет-М" и ООО "Рокит-М", зарегистрированных 29 января 2020 года, основной вид деятельностиhttps://ukranews.com/news/684024-kolomojskij-budet-proizvodit-oruzhie-na-prikarpate фирм - производство оружия и боеприпасов.

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