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  • На столичной Оболони нашли подозрительный розовый чемоданчик. Полиция перекрыла улицу
03 августа 2020, понедельник, 19:06 65
Происшествия 2020-08-03T19:15:01+03:00
Українські Новини
На столичной Оболони нашли подозрительный розовый чемоданчик. Полиция перекрыла улицу

На столичной Оболони нашли подозрительный розовый чемоданчик. Полиция перекрыла улицу

Кира Молчанова
Киев, Полиция, Оболонь, Взрывное устройство

Пока в центре Киева обезвреживали засевшего в отделении банка террориста, на столичной Оболони местные жители обнаружили оставленный возле дерева розовый чемодан и вызвали полицию.

Об этом сообщает в Facebook Киев Оперативный".

Так, подозрительный предмет нашли на улице Маршала Тимошенко, 7. Прибывшие на место полицейские перелили движение и начали проверять, есть ли внутри взрывчатка.

"На Маршала Тимошенко, 7 кто-то забыл подозрительный чемоданчик. Им уже заинтересовалась полиция и перекрыла движение. Ждут взрывотехников", – говорится в сообщении.

Очевидцы сняли на видео, что происходит на месте обнаружения чемоданчика.

Как сообщали Українські Новини, 23 июля в Киеве правоохранители пять раз выезжали по вызовам о якобы минировании и пять раз взрывное устройство не находили.

Кабинет министров предлагает Верховной Раде установить дополнительное наказание в виде конфискации имущества за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, в то время, как ранее планировали ввести наказание до 8 лет тюрьмы за ложное сообщение о взрыве, поджоге или повреждении здания критической инфраструктуры.

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