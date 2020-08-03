На столичной Оболони нашли подозрительный розовый чемоданчик. Полиция перекрыла улицу

Пока в центре Киева обезвреживали засевшего в отделении банка террориста, на столичной Оболони местные жители обнаружили оставленный возле дерева розовый чемодан и вызвали полицию.

Об этом сообщает в Facebook Киев Оперативный".

Так, подозрительный предмет нашли на улице Маршала Тимошенко, 7. Прибывшие на место полицейские перелили движение и начали проверять, есть ли внутри взрывчатка.

"На Маршала Тимошенко, 7 кто-то забыл подозрительный чемоданчик. Им уже заинтересовалась полиция и перекрыла движение. Ждут взрывотехников", – говорится в сообщении.

Очевидцы сняли на видео, что происходит на месте обнаружения чемоданчика.

Как сообщали Українські Новини, 23 июля в Киеве правоохранители пять раз выезжали по вызовам о якобы минировании и пять раз взрывное устройство не находили.

Кабинет министров предлагает Верховной Раде установить дополнительное наказание в виде конфискации имущества за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, в то время, как ранее планировали ввести наказание до 8 лет тюрьмы за ложное сообщение о взрыве, поджоге или повреждении здания критической инфраструктуры.