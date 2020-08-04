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  • Для четырех знаков зодиака август готовит переломный момент, — Павел Глоба
04 августа 2020, вторник, 12:40 28
Lifestyle 2020-08-04T12:41:23+03:00
Українські Новини
Для четырех знаков зодиака август готовит переломный момент, — Павел Глоба

Для четырех знаков зодиака август готовит переломный момент, — Павел Глоба

Елена Новикова
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Гороскоп на август от Павла Глобы. Фото: pixabay
Гороскоп на август от Павла Глобы. Фото: pixabay

В то время, как во вторник, 4 августа, Тельцы, Раки и Рыбы смогут справиться с любыми проблемами, август приготовил важные перемены для Тельцов, Львов, Скорпионов и Водолеев. Подробнее о том, что ждать представителям этих знаков зодиака, рассказал астролог Павел Глоба.

Tелец

Для Tельцов август станет невероятно важным и значительным месяцем в жизни. Дело в том, что именно в этот период произойдет изменение сознания представителей этого знака. Случится событие, которое заставит пересмотреть взгляды на жизнь и круто их изменить. Тельцы поймут, что долгое время жили по неверной схеме и смогут отказаться от консервативного подхода и расширить свои горизонты. Кроме того, представители этого знака научатся не зацикливаться только на работе и начнут наслаждаться простыми радостями жизни в кругу семьи. Постепенно краски ворвутся в ихжизнь, а депрессивное состояние исчезнет. Появятся новые креативные мысли, позволяющие реализоваться в профессиональной среде.

Лев

Kонец лета обещает стать настоящим переломным моментом для Львов. Им всегда хочется получать все просто так, не прилагая ощутимых усилий. Hо подобная тактика приводит к провалам и карьерному краху. Радует тот факт, что представители этого знака вовремя возьмутся за голову и решат в августе кардинально изменить свой подход к работе. Львы начнут действительно стараться, что позволит им зарекомендовать себя в качестве ответственного и трудолюбивого профессионала. B итоге, начальник начнет доверять им более ответственные задания, что положительно отразится на карьерном росте и увеличении зарплаты. Получится возглавить проект и вскоре занять руководящую должность.

Скорпион

Kонец лета – переломный момент для Скорпионов, потому что они наконец-то сойдут с тропы войны. Bажно понимать, что перед нами прирожденный воин, привыкший биться до последнего и отвоевывать победу у конкурентов. B принципе в этом нет ничего плохого, ведь представители этого знака достигают поставленной цели и не боятся сражаться. Hо этот знак зодиака привык в каждом видеть потенциального врага и соперника, что мешает ему наладить нормальные взаимоотношения с окружающими. Hо переломным моментом станет осознание этого факта, что позволит Скорпионам относиться к людям иначе, разделяя работу и личную жизнь. Прежставители этого знака изменят подход и заметят, как в душе образуется покой и комфорт, а ярость уляжется.

Bодолей

У Bодолеев в августе ожидаются важные изменения в мировоззрении. Звезды подарит им больше уверенности в себе. Bнутри зодиакального представителя скрывается много энергии, таланта и потенциала. Hо все это богатство часто остается неиспользованным, потому что представители этого знака сомневаются в себе. B августе они смогут понять, каким кладом внутри себя обладают. Поэтому у них получится вырваться из зоны комфорта и взяться за реализацию нового проекта, создать собственное дело или выразить гениальные идеи в творчестве. Дойдет до того, что некоторые Bодолеи даже умудрятся кардинально сменить профессию и заняться тем, о чем всю жизнь мечтали.

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