Адская жара и засуха возвращаются. Прогноз погоды на 5 августа

5 августа в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +29…+31 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, в Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях местами кратковременный дождь, на остальной территории без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, в Закарпатье +18…+23 градуса, днем +25…+32 градуса.

В Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Моршине местами кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +26…+28 градусов.

В Трускавце местами кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.

В Сваляве местами кратковременный дождь, температура ночью +19…+21 градус, днем +27…+29 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +27…+32 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +27…+33 градуса.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +26…+32 градуса.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +28…+33 градуса.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +27…+33 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +30…+32 градуса.

4 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+26 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.

Как сообщали Україенські Новини, согласно прогнозу погоды на последний месяц лета в августе возможны даже заморозки.

Ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.