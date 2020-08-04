Украинскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг и не пустят на Олимпийские игры - 2021

Двукратная чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Кроль (Прищепа) дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины Наталья Кроль отстранена от соревнований на 20 месяцев, с 16 января 2020 года до 15 сентября 2021 года, согласно со статьями 10.2.2 и 10.5.1(a) правил ADR (Антидопинговых правил Всемирной легкой атлетики). В связи с дисквалификацией аннулированы все результаты, награды, призовые места, денежные вознаграждения, добытые Кроль с 16 января этого года. Также Кроль пропустит Олимпийские игры-2020, которые состоятся следующим летом в Токио. Спортсменка согласилась с принятым решением и отказалась от заслушивания дела в Дисциплинарном трибунале. Кроль выигрывала золото чемпионатов Европы 2016 и 2018 годов. Как сообщали Українські Новини, WADA приостановило лицензию антидопинговой лаборатории в Москве из-за несоблюдения Россией антидопинговых правил. Также WADA отстранило российских спортсменом сразу от двух Олимпийских игр.