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04 августа 2020, вторник, 12:54 96
Общество 2020-08-04T14:15:02+03:00
Українські Новини
Украинскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг и не пустят на Олимпийские игры - 2021

Украинскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг и не пустят на Олимпийские игры - 2021

Ольга Фандорина
Допинг, Дисквалификация, Допинг-скандал, Наталья Кроль
Наталья Кроль. Фото uaf.org.ua Наталья Кроль. Фото uaf.org.ua
Наталья Кроль. Фото uaf.org.ua Наталья Кроль. Фото uaf.org.ua

Двукратная чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Кроль (Прищепа) дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины

Наталья Кроль отстранена от соревнований на 20 месяцев, с 16 января 2020 года до 15 сентября 2021 года, согласно со статьями 10.2.2 и 10.5.1(a) правил ADR (Антидопинговых правил Всемирной легкой атлетики).

В связи с дисквалификацией аннулированы все результаты, награды, призовые места, денежные вознаграждения, добытые Кроль с 16 января этого года. Также Кроль пропустит Олимпийские игры-2020, которые состоятся следующим летом в Токио.

Спортсменка согласилась с принятым решением и отказалась от заслушивания дела в Дисциплинарном трибунале.

Кроль выигрывала золото чемпионатов Европы 2016 и 2018 годов.

Как сообщали Українські Новини, WADA приостановило лицензию антидопинговой лаборатории в Москве из-за несоблюдения Россией антидопинговых правил.

Также WADA отстранило российских спортсменом сразу от двух Олимпийских игр.

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