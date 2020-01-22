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22 января 2020, среда, 23:56 5
Политика мира 2020-01-22T23:56:01+02:00
Українські Новини
WADA приостановило лицензию антидопинговой лаборатории в Москве

WADA приостановило лицензию антидопинговой лаборатории в Москве

Анна Рудык
Допинг, Допинг-скандал, ВАДА, WADA
WADA. Фото: WADA
WADA. Фото: WADA

Лицензия Национальной антидопинговой лаборатории в Москве (Россия) приостановлена Всемирным антидопинговым агентством. Об этом сообщается на официальном сайте организации WADA.

Так, сообщается, что основанием стало предварительное заключение WADA о несоблюдении Россией антидопинговых правил.

Отмечается, что отныне Московская лаборатория не сможет проводить анализ образцов крови спортсменов на допинг - без этого они не будут допускаться к международным соревнованиям. Решение WADA будет действовать до вынесения окончательного решения независимого Дисциплинарного комитета организации.

Как сообщали Українські Новини, WADA отстранило Россию сразу от двух Олимпийских игр.

Ранее на чемпионате мира по биатлону 10 российских биатлонистов в Австрии заподозрили в употреблении допинга

Также украинский спортсмен-тяжелоатлет Алексей Торохтий лишился золотой медали за допинг.

Также сборную России по футболу могут отстранить от Евро-2020.

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