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  • Українську легкоатлетку дискваліфікували за допінг і не пустять на Олімпійські ігри - 2021
04 серпня 2020, вівторок, 12:54 10
Спорт 2020-08-04T14:00:03+03:00
Українські Новини
Українську легкоатлетку дискваліфікували за допінг і не пустять на Олімпійські ігри - 2021

Українську легкоатлетку дискваліфікували за допінг і не пустять на Олімпійські ігри - 2021

Ольга Фандорина
Легка атлетика, допінг, Дискваліфікація, Олімпійські Ігри-2020, Наталя Король
Наталя Кроль. Фото uaf.org.ua Наталя Кроль. Фото uaf.org.ua
Наталя Кроль. Фото uaf.org.ua Наталя Кроль. Фото uaf.org.ua

За порушення антидопінгових правил дискваліфіковано дворазову чемпіонку Європи в бігу на 800 метрів Наталія Кроль (Прищепа). Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України

Наталя Кроль відсторонена від змагань на 20 місяців, з 16 січня 2020 року до 15 вересня 2021 року, відповідно до статей 10.2.2 та 10.5.1 (a) правил ADR (Антидопінгових правил Світової організації легкої атлетики).

У зв'язку з дискваліфікацією анульовано всі результати, нагороди, призові місця, грошові винагороди, здобуті Кроль з 16 січня цього року. Також Кроль пропустить Олімпійські ігри-2020 року, які відбудуться наступного літа в Токіо.

Спортсменка погодилася з прийнятим рішенням і відмовилася від заслуховування справи в Дисциплінарний трибуналі.

Кроль вигравала золото чемпіонатів Європи 2016 і 2018 років.

Як повідомляли Українські Новини, WADA відсторонило російських спортсменом  відразу від двох Олімпійських ігор.

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