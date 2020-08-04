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04 августа 2020, вторник, 12:20 197
Общество 2020-08-04T12:45:01+03:00
Українські Новини
В Карпатах ГосЧС спасало трех туристов: двум стало плохо, один потерялся

В Карпатах ГосЧС спасало трех туристов: двум стало плохо, один потерялся

Ольга Фандорина
Туризм, ГосЧС, Отдых в Карпатах, туризм в Карпатах
Спасатели. Фото: if.dsns.gov.ua
Спасатели. Фото: if.dsns.gov.ua

В то время, как спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Украине из-за жары, сотрудники ГосЧС в горах Ивано-Франковской области спасли трех туристов за два дня - двум стало плохо, еще один 20-летний путешественник потерялся. Об этом сообщили в ГосЧС.

В Ивано-Франковской области спасли туриста, которому стало плохо в районе горы Шпицы. Чрезвычайники на носилках спустили мужчину к подножию и передали врачам. Вызов поступил 3 июля в 08:35.

"В 11:10 спасатели прибыли к группе туристов. Фельдшер провел медицинский осмотр. В 12:45 работники службы спасения транспортировали его на носилках к подножию горы, а в 13:40 "Богуном" (снегоболотоход, - прим. ред.) доставили в карету скорой неотложной медицинской помощи в село Быстрец и передали медицинским работникам", - передают спасатели.

Днем ранее во время подъема на гору Пикуй резко ухудшилось состояние здоровья 45-летней женщины из Ужгорода. Она была в составе туристической группы. У женщины сильно упало давление и она не смогла говорить, начала терять сознание.

Спасатели добрались до пострадавшей и оказали неотложную помощь. Стабилизировали давление, транспортировали в село Беласовица и передали работникам экстренной медицинской помощи.

В тот же день, 2 августа, спасателям поступило сообщение от мужчины о том, что его 20-летний коллега потерял ориентировку в районе Говерлы. Ночью 3 августа путешественника нашли в районе водопада Гук и сопроводили на базу "Заросляк".

Как сообщали Українські Новини, в то время, как в Украине продолжается разгар сезона отпусков, все больше украинцев выбирают внутренний туризм. Граждане отдыхают не только на морских курортах, но и у кристально чистых озерах, которые ничем не уступают морскому отдыху, среди которых озеро Молодости в Буковеле.

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