Куда жаловаться, если исчезли бесплатные прививки: объяснение от МОЗ

В Минздраве объявили о том, что все необходимые вакцины закуплены и находятся в наличии у лечебных учреждений, однако на всякий случай - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, куда нужно жаловаться, если прививки делать отказываются. Об этом он сообщил на брифинге министерства здравоохранения.

"Если Вас отказывают делать прививки или говорят, что их нет- обращайтесь на горячую линию – 16 - 77. Будем оперативно реагировать, чтобы недопускать таких случаев, потому что вакцина есть", - подчеркнул Ляшко.

Он добавил, что в первом полугодии текущего года в Украине значительно снизился уровень вакцинации населения. Самая критическая ситуация в Днепропетровской (-47%), также "плохая" ситуация - в Житомирской, Киевской, Хмельницкой и Харьковской областях.

Ляшко также напомнил, что после появления вакцины от коронавируса Украина получит от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дозы для 20% жителей страны.

Как сообщали Українські Новини, еще в апреле, несмотря на карантин, Минздрав распорядился сделать украинцам плановые прививки.

Также в Центре общественного здоровья напомнили, как важно делать прививки при планировании беременности.