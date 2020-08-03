В Кабмине предлагают ввести компенсацию жертвам насильственных преступлений

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде ввести компенсацию потерпевшим от насильственных уголовных преступлений в размере 40% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (на данный момент - 841 гривна).

Об этом говорится в законопроекте № 3892, зарегистрированном в Раде 17 июля, передают Українськi Новини.

Согласно законопроекту, минимальный размер возмещения вреда не может быть меньше 40% от установленного на 1 января соответствующего года прожиточного минимума для трудоспособных лиц в расчете на одного человека в день обращения.

В случае, если размер заявленной (подтвержденной) к выплате суммы окажется меньше минимального размера возмещения вреда, такая выплата не производится.

При этом пострадавший имеет право на возмещение ущерба в связи с потерей заработка (дохода) вследствие причинения насильственным уголовным правонарушением вреда его здоровью и в связи с расходами на медицинские услуги, приобретение лекарственных средств и медицинских изделий.

Кроме этого, в случае смерти пострадавшего его близкие родственники или члены семьи имеют право на возмещение ущерба в связи с затратами на его лечение и/или похороны.

В случае, если в результате совершения насильственного уголовного преступления пострадавший находится в учреждении здравоохранения в угрожающем для жизни состоянии, возмещение ущерба осуществляется безотлагательно.

Для получения соответствующей компенсации пострадавший или его родственники должны подать заявление о возмещении ущерба, копию документа, удостоверяющего личность, копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, выписку из Единого реестра досудебных расследований, документы, подтверждающие размер утраченного заработка или понесенных расходов на медицинские услуги, приобретение лекарственных средств и медицинских изделий, финансирование которых не предусмотрено за счет бюджетных средств, и/или захоронения, выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного или копию заключения судебно-медицинского и/или судебно-психиатрического эксперта, а в случае гибели потерпевшего - копию свидетельства о смерти, документы, подтверждающие родственные (семейные) связи, которые предусмотрены действующим законодательством в случае их наличия, сведения или документы об источниках покрытия причиненного уголовным правонарушением вреда, в том числе о получении выплат в порядке социального или иного вида страхования (кроме договоров индивидуального страхования) или из любого другого источника в случае их наличия.

При этом орган, осуществивший выплату по возмещению ущерба, причиненного насильственным уголовным правонарушением, имеет право требовать полную сумму возмещения ущерба, выплаченную заявителю от лица, признанного виновным в совершении насильственного уголовного преступления, что привело к такой выплате, или от лица, которое по закону несет гражданскую ответственность за вред, причиненный действиями осужденного или невменяемого лица, совершившего общественно опасное деяние.

Согласно пояснительной записке, функции по выплате соответствующих компенсаций предлагается возложить на Министерство юстиции.

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