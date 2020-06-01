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01 июня 2020, понедельник, 10:11 66
Экономика 2020-06-01T11:00:01+03:00
Українські Новини
Правоохранители намерены расследовать возможные злоупотребления менеджеров завода «Мотор-Сич», - экоактивисты

Правоохранители намерены расследовать возможные злоупотребления менеджеров завода «Мотор-Сич», - экоактивисты

Николай Савенко
Мотор Сич, Богуслаев, Злоупотребления, правоохранители, Экопатруль, экоактивисты, Запорожский рыбокомбинат
Фото:
Фото: "Мотор Сич"

Правоохранители намерены расследовать возможные злоупотребления менеджеров завода «Мотор-Сич».

О возможных злоупотреблениях на заводе сообщили активисты в своем блоге на сайте «Цензор.нет», передают Українські Новини.

Экоактивисты заявляют, что контрольный пакет акций военного завода «Мотор Сич», который купили китайцы, заблокирован в государственном банке КНР.

Также они отмечают, в декабре 2019 года медиа наполнились подтвержденной информацией о том, что китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group приобретают контрольный пакет акций (более 50%) украинской компании «Мотор-Сич».

По условиям сделки китайские инвесторы гарантировали грантовое финансирование авиастроительной отрасли в Украине на сумму $100 млн.

По словам президента «Мотор-Сич» Вячеслава Богуслаева, еще $150 млн китайцы обещали выделить в 2020 году.

При этом, продажу стратегического предприятия китайским компаниям Богуслаев в декабре 2019 года объяснял отсутствием выбора и якобы желанием сохранить рабочие места: «Я мог закрыть завод, мог сократить количество работников. Такая проблема стояла передо мной. Мы решили найти инвестора. Нам подсказали, кто инвестор, мы поехали и поговорили с Китаем. Владельцы акций продали их через нашу биржу. И я свои продал акции», - заявил он.

Таким образом, как полагают экоактивисты, Богуслаев косвенно подтвердил, что управление уникальным и наукоемким, стратегическим с точки зрения перспектив развития национальной экономики предприятием - было неэффективным и убыточным.

Помимо подтвержденных фактов неэффективного менеджмента потенциально успешного уникального предприятия, в СМИ неоднократно публиковалась информация о возможных колоссальных по масштабам коррупционных злоупотреблениях.

В частности, коррупционные «схемы», по данным СМИ, существовали не только непосредственно на заводе, но также и на дочерних предприятиях, таких как «Запорожский рыбокомбинат».

По данным организации "Экопатруль", это предприятие использовалось одним из менеджеров «Мотор-Сич» Олимпием Покатовым как часть схемы по минимизации уплаты налогов и легализации и выведении из оборота госпредприятия миллионов гривен.

Активисты полагают, что в этой связи продажа «Мотор-Сич» китайским инвесторам может быть рассмотрена как способ ухода от уголовной ответственности конкретных лиц - менеджеров завода - которые отвечали за управление государственным предприятием, уникальность которого признана во всем мире.

Так, одна из самых авторитетных американских газет "The Wall Street Journal», ссылаясь на собственные источники в правительстве, сообщала, что США предпринимали усилия убедить украинское руководство в опасности продажи «Мотор Сич» китайским компаниям, поскольку «Китай ведет нечестную игру и ворует военные технологии».

Таким образом, как отмечают экоактивисты, продажа уникального научно-военного предприятия китайцам может не только потенциально освободить от уголовной ответственности нечестный и коррупционный менеджмент украинского предприятия, но и поставить под удар отношения Украины и США - стратегического партнера нашего государства, который является едва ли не единственным гарантом сохранения территориальной целостности в условиях войны на Донбассе.

Напомним, продажа запорожского завода «Мото-Сич» состоялась в 2017 году, когда собственник и президент предприятия Вячеслав Богуслаев продал более 50% акций компаний Granum Corporation (Республика Панама), Likatron Enterprises Limited (Кипр) и Reckoner Investment Holdings Limited (Кипр) китайским инвесторам. Сделка заинтересовала Службу безопасности Украины, а в 2019 году Антимонопольный комитет Украины начал полноценное расследование.

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