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03 серпня 2020, понеділок, 15:53 8
Суспільство 2020-08-03T18:00:03+03:00
Українські Новини
Син ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва купив острів в Італії за 10 млн євро

Син ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва купив острів в Італії за 10 млн євро

Валерия Драгомирова
Італія, Острів Галлінарі, Олександр Богуслаєв
Острів Галлінарі. Фото: wikimapia
Острів Галлінарі. Фото: wikimapia

Син колишнього власника компанії "Мотор Січ" Олександр Богуслаєв купив за 10 млн євро острів біля берегів італійської Лігурії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Острів Галлінарі розташований в 1,5 км від материка, між містами Альбендієго і Алассио. Ширина і довжина острова - менш ніж півкілометра (470х450 метрів), він височить над рівнем моря на 87 метрів.

У давні часи він належав католицькій церкві, останні 150 років - заможним власникам промислових підприємств і банкірам.

Повідомляється, що Олександр Богуслаєв придбав його у дев'яти п'ємонтських і лігурійських сімей, спільно володіли Галлінарі більше 40 років.

За інформацією видання, переговори про покупку острова почалися в травні цього року і завершилися 17 липня.

Як повідомляли Українські Новини, висуванець партії "Слуга Народу" Сергій Штепа виграв у депутата Верховної Ради В'ячеслава Богуслаєва ("Воля Народу") вибори депутата Ради в одномандатному окрузі №77 (Шевченківський і частина Олександрівського району Запоріжжя).

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