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03 августа 2020, понедельник, 13:55 443
Мир 2020-08-03T16:00:03+03:00
Українські Новини
Британия будет использовать новые тесты на коронавирус, которые дают результат за 90 минут

Британия будет использовать новые тесты на коронавирус, которые дают результат за 90 минут

Елизавета Кесельман
Великобритания, Коронавирус в Британии, тесты на коронавирус
Коронавирус в Украине. Фото: pixabay
Коронавирус в Украине. Фото: pixabay

В Великобритании, где будут оплачивать 50% чека клиентов, со следующей недели будут использовать новые тесты на коронавирус, которые будут давать результат через 90 минут. Об этом сообщает ВВС.

Как сообщается, около полмиллиона новых быстрых тестов на мазок, под названием LamPORE будут доступны на следующей неделе в учреждениях ухода за взрослыми и лабораториях, и еще миллионы будут предоставлены позже в этому году.

В частности, сейчас три четверти результатов тестирования приходят в течение 24 часов, а четверть может занимать до двух дней.

Пока нет общедоступных данных о точности новых тестов, но профессор медицины Оксфордского университета сэр Джон Белл, консультировавший правительство по поводу тестов, заявил, что у них та же "чувствительность", что и у нынешних тестах в лаборатории.

Новый тест поможет отличать коронавирус и грипп от других сезонных заболеваний гораздо быстрее. По словам министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, это будет "очень полезно" зимой.

"Миллионы новых быстрых тестов на коронавирус обеспечат результаты на месте за 90 минут, что поможет нам быстро разорвать цепь передачи", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, в Великобритании из-за новой вспышки коронавируса на карантин отправили около 4,5 миллиона человек.

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